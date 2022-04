Radičová sa hneď v úvode relácie vyjadrila k bezprecedentnému rozhodnutiu vlády darovať systém protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. A zároveň predošlým výrokom premiéra Eduarda Hegera, ktorý verí, že "tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu." Práve s týmito slovami sa expremiérka stotožňuje. "Má úplnú pravdu," povedala.

VIDEO Heger sa OBUL do opozície: Fico a Pellegrini sa správajú ako RUSKÍ AGENTI

Miera agresivity a zločinov, ktoré sa dejú na Ukrajine sa nás podľa Radičovej bytostne dotýka. "Máme priam ľudskú, morálnu a zásadnú povinnosť pomôcť, ako len vieme. Čo chcem podčiarknuť je, že sme pomohli obrannou technikou," povedala. Expremiérka však okrem iného upozornila na vysokú nedôveru občanov k súčasnej vláde. "Viete prečo je tá nedôvera v takých mizerných percentách jedna z najväčších v Európskej únii," položila rečnícku otázku.

Podľa Radičovej sú totiž jednou z príčin neustále nezhody a škriepky jednotlivých členov vlády. "Ľudia žijú v šialenej situácii. Pandémia, vojna, zdražovanie... naozaj máme čo robiť, aby sme to predýchali. A do toho počujú ešte permanentné škriepky a osočovania vo vnútri koalície. Namiesto toho, aby položili na stôl napríklad konkrétne riešenia na spomínané zdražovanie," povedala. "To je to, čo spôsobuje nepokoj v spoločnosti."

Strany Sme rodina a niekedy aj SaS sa podľa Radičovej slov niekedy správajú skôr ako opozičné subjekty. "Sú okamihy, keď nehlasuje OĽaNO. Napriek tomu, že Programové vyhlásenie vlády podpísali jednotlivo priam krvou, nie je pre nich dostatočným putom," povedala.

Radičová si je podľa vlastných slov istá, že "pokiaľ táto vláda nezvládne dôsledky hrôz a neistôt, ktoré zažívame, " potom nedostane druhú šancu. Koho by si na povolebnú spoluprácu mohol vybrať súčasný premiant opozície Peter Pellegrini si expremiérka odhadnúť netrúfla. Napriek tomu sa k Pellegrinimu napokon ostro vyjadrila. JEJ REAKCIU SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

