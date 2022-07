RADIČOVÁ nevidí budúcnosť koalície RUŽOVO: Matovič sa so Sulíkom HÁDALI už za MOJEJ ÉRY!

Vypovedaním koaličnej zmluvy postavila SaS do pozoru nielen premiéra Eduarda Hegera (46), ale celé Slovensko. Šéf liberálov Richard Sulík (54) od predsedu vlády požaduje vyhotovenie novej koaličnej zmluvy a odchod Igora Matoviča (49) z funkcie ministra, inak nominanti za SaS opustia vládu. Podobnú situáciu sme tu mali pred viac ako 10 rokmi za vlády Ivety Radičovej (65) a skončilo sa to predčasnými voľbami! Expremiérka to nevidí pre vládu ružovo ani teraz.