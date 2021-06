KTO to má u nej nahnuté? Expremiérka Radičová sa rozohnila: AHA, akú ZÁSADNÚ zmenu by urobila

Na otázku v rádiu Expres u Braňa Závodského povedala exministerka Iveta Radičová, že aj ona zorganizovala podobné stretnutie ako urobil premiér Eduard Heger. Jedná sa o stretnutie SIS a vrcholových predstaviteľov štátu. "Zorganizovala som a na verejnosti som oznámila veľmi podobné zloženie, keď som odovzdávala spis Gorila. Ale bez účasti prezidenta," povedala, pretože za vlády Fica boli všetky materiály zničené. Podľa nej ak mal premiér nejake vážne veci, ktoré potreboval prerokovať tak je v poriadku, že zvolal takéto stretnutie. "Myslím, že pani prezidetka sa na takomto stretnutí nemala zúčastniť," dodala Radičová.

Na otázku, či by mal byť predvolaný do pléna NR SR Vladimír Pčolinský "NR SR má v zákone dané, koho môžu a koho nemôžu predvolať do pléna a poslanci by mali ovládať aj zákony, aj ústavu. Takže všetci aktéri vedeli, že takéto pozvanie nie je možné. To bol nezmyselný akt, ktorý nemohol prebehnúť," dodala. Podľa nej je to ako keby si pozvali stvoriteľa, prečo urobil farebnú dúhu. "Dlhodobo máme problémy s piliermi právneho štátu," hovorí a dodáva čísla, ktoré sú podľa nej na bode mrazu čo sa týka dôvery vo všetky inštitúcie. Radičová si myslí, že je nutnosť reorganizovať Generálnu prokuratúru SR.