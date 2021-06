Minister financií Igor Matovič vybavil pred niekoľkými mesiacmi dodanie ruskej vakcíny SPUTNIK V. Hoci dohodol početnú dodávku a okolo objednávky bolo veľa problémov, záujem ľudí bol nízky. On sám pritom povedal, že ruskú očkovaciu látku si nedá. Podľa neho by mu totiž nedovolila cestovať, čo si jeho postavenie vyžaduje. Prvá politická zaočkovaná ovečka je však z jeho košiara!

PRVÝ politik si dal PICHNÚŤ vakcínu SPUTNIK V! MATOVIČOV obľúbenec to už má za SEBOU!

Očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V nezožalo taký úspech, aký predpovedal expremiér Igor Matovič (48). Záujem o očkovanie je nízky a doposiaľ nebol známy ani jeden politik, ktorý by si dal pichnúť práve ruskú vakcínu. Je to možno aj preto, že nie je schválená Európskou liekovou agentúrou (EMA). Práve preto môžu mať zaočkovaní komplikovanejšiu možnosť vycestovať do zahraničia.

To, že Sputnik V nie je schválený EMA, však neprekáža Matovičovemu poslancovi Györgymu Gyimesimu (40). Ten neváhal a dal sa zaočkovať ruskou vakcínou.

