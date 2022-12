Čakajú ich prvé spoločné Vianoce. Reč je o poslancovi NR SR Erikovi Ňarjašovi a jeho manželke Aline, s ktorou sa oženil v júli tohto roku. „Sme spolu pol roka, zoznámili sme sa v Dubaji, keď som cestoval na výstavu EXPO. Veľmi sme si od začiatku rozumeli," prezradil pre náš denník pred pol rokom čerstvý ženáč, ktorý bol zo svojej vyvolenej od prvého momentu doslova unesený: „Zapôsobilo na mňa, že Alina je veľmi skromné a pracovité dievča. Zarábala si sama na seba. Najprv pracovala dlho v administratíve pre aerolinky Emirates, a potom chvíľu ako letuška. Má vlastnosti, ktoré mi veľmi imponujú," otvorene povedal šťastný Erik.



Vzťah mladomanželov napreduje a dnes si spoločne vychutnajú prvé Vianoce. "Naše Vianoce budú super, kombinácia tradícií, takže sa veľmi teším. Oni v Kirgizsku Vianoce veľmi neoslavujú, takže jej ukážem tie naše tradičné, so všetkým, čo k tomu patrí," prezradil exkluzívne pre Plus JEDEN DEŇ. Ako dodal, obaja si do vianočnej kuchyne priniesli niečo svoje tradičné. "Alina bude variť ich tradičné jedlá, napríklad šalát Olivié, Plov a podobne, ja zase pripravím kapustnicu a rybu. Celodenný pôst sa jej nepáči, tak sme ho vynechali," dodal so smiechom.



Ako teda bude vyzerať konkrétne štedrá večera? "Bude to naša slovenská klasika, od modlitby, prípitku, cez rozkrojenie jablčka, až po kapustnicu, šalát Olivié, rybičku a dezert kirgizské pečienky," hovorí.



Ňarjaš nám prezradil aj to, čo si jeho polovička nájde doma pod stromčekom. "Briliantové náušnice, lebo nič nechcela a zaslúži si," uzavrel s dôvetkom, že celé Vianoce strávia na Slovensku a Nový rok v Dubaji, kde sa spoznali.