PRVÉ SLOVÁ Matoviča po schválení rozpočtu: RANA pod pás Sulíkovi a PRAVDA o návrate do NR SR

"So stranami opozície, ktoré tu vybudovali systém, v ktorom zomreli dvaja mladí ľudia, do takej 76 nepôjdem," odpovedal premiér Eduard Heger (OĽANO) na otázky novinárov. Najväčšou témou dňa, okrem schválenia štátneho rozpočtu, sú aj ďalšie kroky ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

Na margo týchto slov dodal, ako a kedy sa prípadne vráti do parlamentu. JEHO ŠOKUJÚCU reakciu si prečítajte v našej galérii.

„Veľmi rád za tejto situácie odstúpim, aby ľudia mohli mať pekné Vianoce,“ zopakoval Matovič po schválení rozpočtu. Jeho odchod nebola podmienka schválenia rozpočtu, ale ponuka jeho odchodu - a to je podľa Igora Matoviča významný posun. Zároveň dodal, že on osobne s Richardom Sulíkom do žiadnej ďalšej koalície nikdy nepôjde.

Prečítajte si tiež: