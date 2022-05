"Pre mňa osobne je to zážitok, pre Košice je ale dôležité, že sa opäť dostali na mapu sveta, že sa o našom meste bude hovoriť, že sme kultúrne, solidárne a multinárodné mesto a že sme ochotní pomáhať," skonštatoval primátor Košíc Jaroslav Polaček. Verí, že svojou prítomnosťou vliala prvá dáma energiu a nádej všetkým, ktorí sa snažia utečencom z Ukrajiny pomáhať, či už ide o neziskové organizácie, samosprávu alebo dobrovoľníkov z radov študentov.

"Je to pre nás veľká česť, že prišla, svedčí to o tom, že to tu máme dobre zorganizované a ľudia dostanú pomoc, ktorú potrebujú," uviedol koordinátor centra Roman Dohovič s tým, že aktuálne sa v priestoroch pri autobusovej stanici strieda približne 60 dobrovoľníkov a prevádzka je zabezpečená 24 hodín denne. Odhadom na tomto tranzitnom mieste vybavia približne 300 až 400 ľudí za deň. "Títo ľudia väčšinou len prechádzajú cez Košice, vieme im poskytnúť núdzové ubytovanie v kontajneroch, ponúkneme im jedlo, možnosť dopravy, prvú lekársku pomoc, právne konzultácie, nejaký základ, ktorý potrebujú," ozrejmil Dohovič.

Okrem dobrovoľníkov viedla Bidenová konverzáciu aj s niekoľkými utečencami, ktorí sa v centre nachádzali. Zaujímalo ju, odkiaľ prišli, čo sa stalo s ich domovom, prípadne čo prežívajú po príchode na Slovensko. V centre strávila približne hodinu, následne sa presunula do základnej školy na Tomášikovej ulici, kde nedávno vznikli dve triedy pre ukrajinských žiakov. "Táto škola veľmi pomáha, aktuálne tam je 60 detí, o ktoré sa starajú, pani riaditeľka zároveň spustila vyučovanie v slovenčine pre ukrajinských rodičov, ktorí v Košiciach sú a pomáha im takto adaptovať sa," dodal Polaček.

Riaditeľka školy Renáta Obšatníková priblížila, že s Bidenovou sa stretli pri príležitosti Dňa matiek. "Chceli sme si dnes uctiť slovenské aj ukrajinské mamičky, deti pre nich vytvorili darčeky. Prvá dáma prišla, privítali sme ju chlebom a soľou, ukrajinské dievčatá jej zaspievali ukrajinskú ľudovú pieseň, prechádzala medzi detičkami, hovorila aj s mamičkami a zaujímala sa o osud odídencov, viedla s nimi taký neformálny rozhovor. Myslím si, že prvá dáma bola veľmi prirodzená, ľudská, naše ukrajinské mamičky vôbec nevedeli, kto príde a po stretnutí s ňou boli prekvapené, aká bola milá a bezprostredná," zhodnotila riaditeľka.

Ukrajinské mamičky veľmi pozitívne hodnotili prítomnosť prvej dámy USA, mnohé do poslednej chvíle netušili, že príde. Utečenka Katarína prišla z Kyjeva s dvoma synmi a ďalší spolu s otcom bránia Ukrajinu. "Prvej dáme som povedala, že dúfam, že sa keď sa vráti k svojmu manželovi, tak mu povie, že my ukrajinské ženy sa chceme čo najskôr vrátiť k svojim mužom, do svojich domov, vychovávať svoje deti, pracovať tak, ako to bolo predtým. Dúfam, že mu to povie," povedala pre médiá.

V súvislosti s prítomnosťou prvej dámy platia na území Košického kraja prísne bezpečnostné opatrenia, Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra ich prijal viacero. Bidenová svoj nedeľňajší program ukončí návštevou hraničného priechodu Vyšné Nemecké, kde je naplánované stretnutie s neziskovými organizáciami a predstaviteľmi inštitúcií asistujúcich ľuďom prichádzajúcim na hranice.

Po návšteve priechodu vo Vyšnom Nemeckom presunula na Ukrajinu

