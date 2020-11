Pokiaľ sa napriek tomu uskutočnia, polícia proti demonštrantom a účastníkom protestov zasiahne. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) poznamenala, že je stále veľa možností, ako vyjadriť svoj politický nesúhlas.

"V prvom rade chcem povedať, že tieto protesty, pokiaľ sa budú organizovať, sú nezákonné, stále platí núdzový stav a zákaz zhromažďovania. Polícia má právo takéto protesty rozpustiť. Áno, urobí to,"skonštatoval Mikulec. Poznamenal, že ak to bude potrebné, policajný zbor použije všetky sily a prostriedky na zabezpečenie ochrany zdravia a životov občanov a tiež majetku. Opätovné použitie vodných diel na demonštrantov tak nevylúčil.

Ministerka Kolíková uviedla, že adekvátne z hľadiska zásahu proti protestu by malo platiť, že existujú nejaké pravidlá, ktoré znamenajú ochranu zdravia a ochranu proti šíreniu nového koronavírusu, a tie by sa mali rešpektovať. Je preto presvedčená, že štát by mal efektívne dodržiavanie opatrení vynucovať.

V opačnom prípade sú na smiech tí, ktorí pravidlá dodržiavajú. "Takto právny štát nemôže fungovať,"povedala. Na margo vyjadrení šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica poznamenala, že doteraz predsa nemal potrebu vyjadrovať svoje presvedčenia k 17. novembru.