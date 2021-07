Šokujúca reakcia! Po tom čo sa pred domom známeho epidemiológa a prvého zaočkovaného Slováka Vladimíra Krčméryho (60) uskutočnilo protestné zhromaždenie prichádza k nečakanému zvratu. Profesor v exkluzívnom vyjadrení pre denník Plus JEDEN DEŇ posiela protestujúcim osobné pozvanie na diskusiu!

Pred niekoľkými dňami sa pred domom Krčméryho uskutočnilo menšie protestné zhromaždenie. Podľa videa, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach sa zišli predovšetkým tí, ktorí majú obavy s očkovania pred smrteľným koronavírusom. "Chcela som sa len opýtať čo ho oprávňuje k tomu, aby bral slovenským ľuďom zdravie experimentálnymi vakcínami. Prečo nás chce celú populáciu zaočkovať, aký má na to dôvod," pýtala sa jedna z účastníčok.

Profesor Krčméry v následnej reakcii poskytol prekvapivo ústretové stanovisko. "Z toho čo som zachytil mám dojem, že ľudia, ktorí sa zhromaždili pred moji domom mali záujem diskutovať," povedal s dôvetkom, že sa na protestujúcich nehnevá. "Pokiaľ je moja domnienka správna, a títo ľudia majú z vakcíny obavy, potom sa diskusii nebránim. Rád sa s nimi stretnem napríklad na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde sú miestnosti s kapacitou od 20 do 200 ľudí. Tu sa im pokúsim zodpovedať všetky otázky," povedal. "Verím, že by sa mi podarilo ich presvedčiť a ak nie, potom to budem musieť akceptovať a snažiť sa ich pochopiť. Mojim cieľom nie je na nikoho vyvíjať nátlak," odkázal. Podľa slov profesora sa podobné zhromaždenia mali uskutočniť aj pred obydliami doktorky Prokopovej či profesora Jarčušku.

Profesor sa v krátkosti vyjadril aj k obavám pred novými vakcínami. "Rozumiem, že mnohí majú pocit, že vakcíny proti Covid-19 boli vyrobené prirýchlo. Podobné otázky veľmi rád a trpezlivo zodpoviem," odkázal.

