Z postupu pracovnej skupiny je prekvapená aj spoločnosť Incheba, ktorá sa tiež uchádzala o výstavbu nového NKKC. To, že skupina určila za najvhodnejšiu lokalitu Trnavské mýto považuje za neobjektívne. "Od začiatku sme mali pocit, že náš projekt je vo výberovom konaní len do počtu. To, že sme sa výsledok dozvedeli z médií, a nie od občianskeho združenia NKKC, považujeme už len za vrchol celého procesu vyvolávajúceho pochybnosti," reaguje Alexander Rozin ml., výkonný riaditeľ Incheby.

Incheba a jej zámer na vybudovanie kultúrno-kongresového centra patrili medzi tri vo finálne posudzované developerské projekty (Nový Istropolis od Immocap-u, Nové Lido od J&T Real Estate a prestavba výstaviska Incheba od rovnomennej spoločnosti). Podľa pracovnej skupiny OZ NKKC sa však projekt Nový Istropolis od spoločnosti Immocap javí ako najvhodnejší a najmenej rizikový na vznik takéhoto centra.

Posudzovanie výberu lokality a partnera pre výstavbu NKKC však podľa Incheby nemalo jasne definované a transparentné kritériá. "O ich zverejnenie sme opakovanie žiadali OZ NKKC, ako aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií, avšak neúspešne," podotkol Rozin ml. Rozhodovanie o desiatkach miliónov eur zo štátnej kasy je podľa výkonného riaditeľa v rukách občianskeho združenia, čo principiálne považuje za problém.

K celej situácii sa vyjadril na sociálnej sieti aj minister financií Igor Matovič. "V médiách sa rozšírila správa, ako bola za najlepšiu lokalitu pre nové kongresové centrum v Bratislave vybraná lokalita Istropolisu. Pozerám ako puk … a čo nevidím … výber vraj robilo občianske združenie zložené z ľudí, ktorí si ešte u Pellegríniho vylobovali 60 miliónov na ich projektík kongresového centra v Istropolise," napísal expremiér.