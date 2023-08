Nemajú to ľahké! Pre mladých, ktorí vyrastali v detských domovoch, je štart do života oveľa ťažší ako pre ich rovesníkov z bežných rodín. Snaží sa im pomôcť projekt Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní, ktorý organizuje PSS, Prvá stavebná sporiteľňa. Vďaka nemu prispejú mladým ľuďom z detských domovov na vlastné bývanie.

Vždy sa ťažšie začína mladým, ktorí vyrastali bez rodičov v detskom domove ako ich rovesníkom, ktorí mali šťastie žiť v rodine. Čo na začiatku potrebujú najviac? "Dôvernú osobu, s ktorou majú vytvorený blízky vzťah, a zároveň potrebujú ubezpečenie, že tu pre nich bude v prípade pomoci a potreby. Najlepšie je im pomôcť pri osamostatňovaní sa a pri riešení konkrétnych situácií, s ktorými sa stretnú v reálnom živote," vysvetľuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa nich sa mladí dospelí odchovanci CDR často stretávajú s opovrhnutím, nepochopením alebo s prehnanou ľútosťou okolia.

Dana Krištofová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny (CDR) v Prešove, upozorňuje: "Napriek všetkej snahe pracovníkov centier vyrastajú deti v neistote, nedokážu sa orientovať vo svojich pocitoch, túžbach a cieľoch. Najviac potrebujú sprevádzajúcu osobu, na ktorú sa môžu kedykoľvek obrátiť a ktorá im pomôže riešiť rôzne životné situácie. Našim cieľom je pomôcť im uspieť v začlenení sa do reálneho života mimo centra. Je preto nevyhnutné, aby už od útleho veku boli vedené k samostatnosti, a to vo všetkých oblastiach. Svoj význam má finančná gramotnosť, uvedomovanie si hodnoty peňazí a schopnosť hospodáriť s financiami."

Riaditeľka CDR v Prešove Dana Krištofová pracuje s deťmi dlho, dobre vie, aké majú potreby, ale i túžby. Zdroj: archív

"Po dovŕšení plnoletosti môžu odísť zo zariadenia a začať žiť vlastný život alebo zotrvať a naďalej prijímať pomoc a podporu zo strany štátu a pracovníkov centier," vysvetľuje riaditeľka Dana Krištofová z CDR Prešov. "Ak sa mladý dospelý rozhodne z CDR odísť, dostane jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa, na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie. V súčasnosti je to 10-násobok životného minima, čo je 1 070 eur a 30 centov," konkretizuje Dana Krištofová. K 31. decembru 2022 ukončilo pobyt v štátnych a neštátnych CDR 1 617 detí a mladých dospelých, z toho 315 mladých dospelých dostali príspevok na uľahčenie osamostatnenia.

Na štart do života potrebujú aj financie

Táto suma poteší, ale rozhodne nestačí. "Preto vždy veľmi oceňujeme, ak spoločensky zodpovedné firmy, neziskové organizácie rôzneho typu, ale aj fyzické osoby majú záujem mladých dospelých podporiť, ale aj objavovať ich talent a podporiť ho," hovorí riaditeľka CDR Prešov Dana Krištofová. "Takým je aj projekt Prvej stavebnej sporiteľne pod názvom Predveď svoj talent, v ktorom uspeli dve naše mladé dospelé Monika a Kristínka. Práve takéto možnosti upevňujú ich sebavedomie a dávajú im možnosť nadobudnúť presvedčenie, že môžu byť v živote úspešnými," oceňuje prednosti projektu.

O víťazoch projektu Predveď svoj talent rozhoduje porota na čele s Renátou Názlerovou. Tá je s mladými v kontakte aj po ukončení projektu. Zdroj: PSS

Spomínaný projekt Predveď svoj talent pomáha práve mladým, ktorí vyrastali v Centrách pre deti a rodiny a budú sa musieť po odchode z detských domovov postaviť na vlastné nohy. To im chce Prvá stavebná sporiteľňa uľahčiť. Mladým pomáha s vlastným bývaním, ktoré je pre nich často nedostupné. Má s tým bohaté skúsenosti, veď PSS je zameraná na financovanie bývania, takže vie, ako môže byť nápomocná aj odchovancom detských domovov.

Práve im venovala projekt Predveď svoj talent, ktorý má za sebou už tri ročníky. Počas nich PSS objavila veľa mladých ľudí, ktorí napriek ťažkému osudu vedia, čo chcú a kam smerujú. A PSS im chce urobiť život ľahším a šťastnejším.

Projekt Predveď svoj talent

Projekt Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní je určený mladým ľuďom od 18 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste. Každý, kto sa chce zapojiť do projektu, si musí premyslieť, v čom je dobrý a svoj talent aj predviesť. Môže to byť tanec, spev, recitácia, ale aj matematika či programovanie.

Talent mladých hodnotí porota odborníkov. Jej predsedníčkou je Renáta Názlerová, ktorá sa znevýhodneným ľuďom venuje dlhodobo. "Projekt Predveď svoj talent má niekoľko rovín výnimočnosti," povedala nám.

"Projekt dáva priestor mladým dospelým z detských domovov (CDR), aby ho sledovali, aby videli svojich rovesníkov a inšpirovali sa ich odvahou a ich životnými príbehmi. Umožňuje mladým ľuďom z tohto prostredia a tejto komunity vzájomne sa „potiahnuť“, jeden druhému môžu byť príkladom. Pre mladých ľudí je mimoriadne dôležité, aby mali v živote príklady a vzory. Pri deťoch z domovov absentuje príklad rodičov a je preto dobre, že môžu byť sami pre seba príkladom," vysvetľuje Renáta Názlerová.

Víťazi posledného ročníka projektu Predveď svoj talent Zdroj: PSS

"Výnimočnosť tohto projektu je aj v tom, že na stranu slabších, ak to tak môžem povedať, sa prikláňa niekto silný," upozorňuje Renáta Názlerová. "Je nesporné, že Prvá stavebná sporiteľňa je dlhodobým a najsilnejším hráčom v oblasti stavebného sporenia a patrí k tým bankám, ktoré sa rovnako dlhodobo tešia dobrej povesti. Teší ma, že mladí ľudia z CDR majú takto možnosť vnímať fakt, že si ich niekto všíma. V banke sa stretávam s tímom ľudí, ktorí tento projekt berú doslova za svoj a každý rok sa mladým ľuďom skutočne venujú," ocenila Názlerová prístup Prvej stavebnej sporiteľne.

Pozvanie do odbornej poroty prijali spolu s Renátou Názlerovou aj Jiří Plíšek, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR a zástupcovia Centier pre deti a rodiny Timea Selnekovičová a Tomáš Smatana.

Čo získajú víťazi projektu

Podľa Renáty Názlerovej je úžasné i to, že projekt je bezprostredný a ako sa k nemu organizátori stavajú. "Už pred konaním samotnej akcie sú spolu s účastníkmi v kontakte, telefonujú si, dolaďujú detaily. Keď potom prídu mladí, ktorí sa zapojili do projektu, do Bratislavy - a pre mnohé tieto deti je to ich prvá veľká cesta do hlavného mesta - až dojemne sa o nich starajú. Majú pripravené raňajky, darčeky, rozprávajú sa s nimi, posmeľujú ich," opisuje Renáta Názlerová. "Mňa osobne to napĺňa silným vnútorným pocitom šťastia, že vieme byť spolupatriční, že sme nestratili v tejto dobe to, čomu hovoríme ľudskosť," dodáva.

A čo čaká víťazov projektu Predveď svoj talent? Prvá stavebná sporiteľňa sa ich snaží motivovať k ďalšiemu rozvíjaniu schopností a na ceste k samostatnosti. Napríklad dostanú počítač, ktorý im pomôže pri štúdiu. Členovia poroty na čele s Renátou Názlerovou dokážu mladých motivovať a správne nasmerovať.

Keďže PSS sa zaoberá financovaním bývania, hlavná pomoc pre účastníkov projektu Predveď svoj talent je, samozrejme, pomoc s vlastným bývaním. Víťazi projektu dostanú stavebné sporenie s úvodným vkladom a výraznou podporou počas doby sporenia. Vedia si tak nasporiť sumu, ktorá im pomôže s vlastným bývaním - tak, ako to už urobili s pomocou Prvej stavebnej sporiteľne milióny Slovákov. "Mladým sa snažíme pomôcť aj inak. Vďaka online školeniam ich učíme narábať s peniazmi a vytvárať si finančnú rezervu do budúcnosti," pripomínajú zástupcovia PSS.

Mladí sa majú od poroty čo naučiť. Odborníci ich zároveň naučia narábať s financiami a dajú im praktické rady. Zdroj: PSS

Projekt Predveď svoj talent počas svojej existencie napísal úžasné príbehy, odhalil super mladých ľudí a najmä potvrdil, aké je dôležité pomáhať tým, ktorí to potrebujú, pretože nemôžu hľadať oporu u vlastnej rodiny. "Za tie tri roky bol každý jeden príbeh každého účastníka pre mňa mementom, aby sme si vedeli oceniť to šťastie, to obrovské šťastie, že máme svoju rodinu," hovorí Renáta Názlerová. "Mladí ľudia však, navzdory svojmu nie príliš vydarenému úvodu do života, prichádzajú so silnými ambíciami. Je až neuveriteľné, keď ich počúvame, ich príbehy, aké majú odhodlanie, entuziasmus a ujasnené veci, ktoré som možno v tom veku nemala ani ja ujasnené," dodáva s dojatím.

S mladými sme v kontakte

Ukončením aktuálneho ročníka sa kontakt mladých z domovov a organizátorov projektu Predveď svoj talent rozhodne nekončia. "S niektorými zostávam v kontakte, ozvú sa mi cez sociálne siete, aby mi povedali, ak prežívajú niečo mimoriadne a chcú sa opýtať na názor, alebo radu, alebo potrebujú nejakú konkrétnu pomoc," povedala nám Renáta Názlerová.

Verí, že projekt Predveď svoj talent inšpiruje aj ďalších. "Pevne verím, že tak, ako sú tieto decká jeden pre druhého príkladom, že aj táto banka – teda Prvá stavebná sporiteľňa – bude príkladom pre iné úspešné inštitúcie, aby tiež našli nejaký svoj projekt, osožný a zmysluplný, prostredníctvom ktorého sa o tento úspech budú deliť s tými, ktorí to potrebujú," zdôraznila Renáta Názlerová.

S mladými ľuďmi ostávajú organizátori v kontakte a sledujú ich životné osudy. Zdroj: PSS

Prvá stavebná sporiteľňa sa intenzívne venuje financovaniu bývania a jej klientami sú státisíce Slovákov. Napriek tomu si nájde čas aj na charitatívny projekt pre deti z detských domovov. „Našim cieľom je podporiť a inšpirovať mladých ľudí, ktorí majú

nadanie a majú v živote cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Deti, ktoré vyrástli bez rodičov to majú pri štarte do samostatného života o niečo ťažšie ako ich rovesníci. Prostredníctvom tohto projektu im chceme pomôcť finančne a materiálne tak, aby sme im tento štart o niečo uľahčili. Súčasne sa im snažíme pomôcť zorientovať sa vo svete financií a podporiť ich na ceste k vlastnému bývaniu,“ hovorí Jiří Plíšek, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý sa projektu zúčastnil ako člen poroty.



Je to super projekt, teší sa víťazka Kristína

Jednou z víťaziek projektu Predveď svoj talent je Kristína Lacková z CDR Prešov. Aj ona ho považuje za nesmierne užitočný, nápomocný a prínosný. "Do projektu som sa zapojila preto, lebo som chcela ukázať ľudom, že aj deti z domova niečo dokážu," vysvetlila svoju motiváciu. "Projekt hodnotím veľmi dobre. Je to super, že sú ešte ľudia, ktorí si vedia navzájom pomáhať," ocenila aktivitu Prvej stavebnej sporiteľne.

Víťazka projektu Kristína Lacková ho nesmierne oceňuje a otvorene hovorí, že aj jej veľmi pomohol. Zdroj: PSS

Pre ňu osobne bol projekt obrovskou pomocou. "Pomohol mi veriť si, nezahadzovať to, čo ma baví. Určite mi pomôže aj do budúcnosti. Chcem veriť, že sa mi podarí osamostatniť sa a viesť plnohodnotný život," prezrádza svoje plány a túžby.

Zatiaľ stále býva v Centre pre deti a rodiny v Prešove. "Je to môj domov, kde sa cítim super. A momentálne sa zaoberám štúdiom. Od septembra nastupujem do prvého ročníka vysokej školy," pochválila sa Kristína. A kde sa vidí o desať rokov? "Ako dobrovoľníčka v nejakej neziskovej organizácii alebo ako pracovník v detskom domove," povedala nám.