Napriek dobre platenému a prestížnemu miestu v Európskom parlamente sa rozhodli kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. Ich strana Progresívne Slovensko získala takmer 18 percent a skončila na druhom mieste, čo jej zaručuje, že do pléna NR SR posadí desiatky poslancov. Drvivá väčšina z nich tam zasadne prvýkrát.

Medzi nimi môžu byť aj šéf PS Michal Šimečka, ktorý je historicky prvým podpredsedom europarlamentu zo Slovenska, a rovnako progresívny europoslanec Michal Wiezik. Obaja sú v rámci EP súčasťou liberálnej frakcie Obnovme Európu (Renew Europe). Zisťovali sme, ktorý zastupiteľský zbor si vyberú a kam bude smerovať ich ďalšia politická kariéra.

Na otázku vo veci rozhodnutia predsedu strany Michala Šimečku sme z mediálneho oddelenia PS dostali odpoveď: „V tomto momente nemáme informácie o tom, že by sa niekto zo zvolených poslancov a poslankýň PS rozhodol neuplatniť svoj mandát.“

V prípade, ak Šimečka skutočne odíde z Bruselu, nastúpi za neho politik, ktorý v roku 2019, keď boli voľby do EP, kandidoval na bruselský post za vtedajšiu koalíciu PS-Spolu. Tým nebol nikto iný, ako bývalý saskár a v aktuálnych národných voľbách neúspešný kandidát strany Demokrati Jozef Mihál. Keďže však v roku 2019 kandidoval vo voľbách za bývalú koalíciu PS-Spolu, stal sa náhradníkom v Bruseli práve za Šimečku.

„Ja som sa to dozvedel približne pred troma mesiacmi,“ povedal v televíznej debate Jozef Mihál. „Vôľa ľudu, vôľa Božia, čiže keď ľudia takto rozhodli, tak takisto to s pokorou prijímam a pokúsim sa za ten krátky čas, čo tam zostáva, čo najviac urobiť pre Slovensko,“ vyhlásil Mihál a dodal, že do eurovolieb zostáva vyše pol roka a je tam veľký kus práce, na ktorú sa teší.

Pripomíname, že Mihál je hotový politický dobro­druh, doteraz vystriedal viacero strán. Ešte v roku 2006 začínal v neznámej Nádeji, neskôr, od roku 2009, pôsobil dlhé roky v SaS a hneď v roku 2010 sa stal ministrom práce vo vláde premiér­ky Ivety Radičovej. Mihál medzi liberálmi patril medzi lídrov volebnej kandidátky počas volieb v roku 2010, 2012 aj 2016. Jeho vzťahy so šéfom SaS Richardom Sulíkom sa však postupne hrotili, v roku 2016 ho chcel dokonca nahradiť na čele strany.

To sa nestalo, avšak už o rok neskôr od liberálov odišiel a následne avizoval, že spoluzakladá dnes už neexistujúcu stranu Spolu. Tá v roku 2019 išla do eurovolieb spoločne s PS, Mihálovi sa však prekrúžkovať nepodarilo. Po voľbách v roku 2020 ohlásil návrat k Sulíkovi, aby v roku 2022 z SaS opäť odišiel. Mihál napokon do predčasných septembrových volieb išiel na kandidátke Demokratov, avšak strana vo voľbách spolu s ním prepadla a nezískala ani 3 percentá hlasov. Aktuálne sa ale pre svoju stranícku turistiku dostal do zaujímavej situácie. Mihál sa totiž ako nezávislý kandidát Demokratov zrejme vráti do europarlamentu ako nezávislý kandidát progresívcov a stále presvedčený liberál.

Ani Michal Wiezik ešte nie je definitívne rozhodnutý, či vymení Brusel za Bratislavu. „Moje zotrvanie v europarlamente závisí od povolebných vyjednávaní. Uprednostňujem exekutívu pred mandátom europoslanca. Budem tam, kde môžem pre ochranu prírody, životného prostredia a zdravia robiť najviac,” prezradil pre Plus JEDEN DEŇ. V prípade, ak by sa Wiezik z EP rozhodol odísť, budú v hre o jeho náhradu v EP až štyri političky PS.