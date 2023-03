Stranu má, no má aj koaličný potenciál? Reč je o Eduardovi Hegerovi (46), novopečenom lídrovi strany Demokrati. Premiér do predvolebnej kampane vykročil poriadne zostra. Hneď v prvý deň totiž vylúčil z prípadnej povolebnej spolupráce dovedna päť strán! Ktoré politické subjekty s ním, naopak, vedia nájsť spoločnú reč?

Heger sa v úvode prvej tlačovej konferencie Demokratov vyjadril, že nebude spolupracovať so stranami Smer-SD, Hlas-SD, Republika, ĽSNS či SNS. „Áno, odmietame aj pána Pellegriniho. Neexistujú okolnosti, za ktorých by sme sedeli vo vláde s ľuďmi, ako sú Richard Raši, Erik Tomáš, Denisa Saková či Peter Žiga. O ich morálnom kompase sme sa za posledných 12 rokov dozvedeli viac než dosť,“ vyhlásil.

Súčasťou Demokratov sa stáva strana Spolu a v tejto chvíli vraj rokujú s ďalšími politickými silami, medzi ktoré patria subjekty KDH, maďarská Aliancia či Občianski demokrati generála vo výslužbe Pavla Macka. Rozhovory majú viesť aj so šéfkou vládnej strany Za ľudí Veronikou Remišovou (46). Spolupráca s inými stranami bude podľa Hegera závisieť od toho, do akej miery sa budú stotožňovať s ich víziami.

Spojenca by Heger mohol nájsť aj vo vznikajúcej strane Jablko pod vedením europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (46). S premiérom sa už v minulosti zhovárala. „Mala som síce pocit, že mu úprimne záleží na spájaní demokratických síl, no neviedlo to k ničomu konkrétnemu,“ prezradila europoslankyňa s tým, že ak bude integrátorom slovenských demokratických síl práve Heger, rada sa s ním stretne opäť. „Očakávala by som však, že sa budeme rozprávať o konkrétnejších veciach, ak to má spieť do niečoho úspešného,“ dodala.

Vzniká nová politická strana DEMOKRATI - Lídrom Demokratov bude Eduard Heger Zdroj: Tibor Somogyi

„Holub je vysoko na streche a ani toho vrabca ešte nedržíme v hrsti. Našou úlohou je získať legitimitu, teda potrebný počet podpisov na vznik politickej strany,“ vyhýbavo reagovali na otázku nášho denníka „Modrí“ bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu. Azda najviac však prekvapil Michal Šimečka (38), predseda Progresívneho Slovenska.

Prípadnú budúcu spoluprácu s Hegerom si však vie predstaviť predseda liberálov Richard Sulík (55). „S Eduardom Hegerom mám dobrý vzťah, je to kultivovaný človek. A snaží sa dodržiavať dohody, čo je veľmi dôležité,“ poznamenal počas utorkovej tlačovej konferencie. „Ak budú po voľbách Demokrati súčasťou Národnej rady, určite budú pre nás jedným z partnerov,“ vyhlásil.

