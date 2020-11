Počas víkendového (30. 10. – 1. 11.) plošného testovania odhalili 38.359 nakazených osôb z celkovo testovaných 3.625.332 ľudí. To je 1,06 percenta. Všetkých tých, ktorí sa testovať nechceli alebo neboli, sa prostredníctvom sociálnej siete opýtal poslanec OĽaNO Jozef Pročko jednoduchú otázku: PREČO?

Poslanec totiž vlnu nevôle nechápe. „Čo zlé vám na tom teste urobili. Dozvedeli ste sa svoj zdravotný stav a ak ste pozitívny, tak vedomie, že nebudete šíriť nákazu a nenakazíte priateľov, známych blízkych, je predsa super vec. Tak aký je váš dôvod, prečo ste nešli,“pýtal sa.

Bývalý zabávač prostredníctvom svojho statusu zároveň všetkých vyzval k slušnosti. „Prosím slušne a hlavne mi ani nepíšte, že vás niekto vydieral, že vás niekto nútil. Lebo ak by ste mali vo svojom okolí blízkeho človeka nakazeného, tak by ste aj tak museli ísť, a ak by ste sa rozhodli ísť na test, verte mi, zaplatili by ste si to a museli by ste ísť do karantény. K tomu by prišlo pravdepodobne veľmi rýchlo, lebo COVID sa šíri ostošesť. Tak prosím, čo vás okrem vášho ega urážalo na testovaní? Ďakujem za slušné odpovede,“uzavrel.

Netrvalo dlho a pod statusom sa začali objavovať stovky komentárov. „Len drobná pripomienka k tvojmu statusu Jožko. Aj toto testovanie sme zaplatili my, daňoví poplatníci. Máš pravdu, nie každý sám, všetci spoločne. Aj tí, ktorí sa rozhodli nezúčastniť a priplatili si individuálne testovanie PCR testami,“ odpísal istý Juraj. „Lebo som sledoval vyjadrenia odborníkov, lekárov, epidemiológov, aj zahraničných. Dúfam, že uznáte, pán Pročko, že ich slovo má väčšiu váhu ako vyplakávanie plagiátora. A to som mu ešte prednedávnom držal palce. Veľa zdravia, pán Pročko,“ prejavil svoj nesúhlas Igor. „Predpokladám, že tí ľudia si pomysleli niečo v zmysle: PCR testy sú omnoho presnejšie a vychytali by zrejme až 10 razy viac pozitívnych než antigénové a nebudem robiť ovcu pri Matovičovom velikášskom projekte... nejako tak asi, tí ľudia uvažovali,“ pridal sa Vlado.

Našlo sa však aj mnoho takých, ktorí projekt ocenili. „Bola som pomáhať s administratívou a ku koncu k nám prišiel skutočne vyplašený človek (viditeľne mentálne či psychicky v neporiadku, no veľmi slušný). Vraj odišiel z iného testovacieho miesta bez certifikátu, lebo mu zle brali výter. Podľa neho to mali brať dohora nosom až do hlavy a oni to urobili inak. Je smutné, že hoaxeri zblbli ľudí, ktorí naozaj nemajú mentálne kapacity to pochopiť. Som rada, že sme mali možnosť všetko mu vysvetliť a upokojiť ho,“ napísala svoju skúsenosť dobrovoľníčka Kristína. Viac komentárov od ľudí nájdete v galérii.