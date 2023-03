Pred samosudcom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje súdny proces s podnikateľom Štefanom Žigom, ktorý je rodinným príslušníkom exministra hospodárstva Petra Žigu. Obžalovaný vinu odmieta. Prítomní sú traja svedkovia, najskôr vypovedá bývalý policajt Peter Koščo. Ako tretí v poradí by mal absolvovať výsluch podnikateľ Peter Petrov.

Obžaloba na Žigu bola podaná pre podozrenie z prečinu podplácania vtedajšieho šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka v rokoch 2016 až 2020. Ide najmä o skutky nadväzujúce na kauzu mediálne známu ako Valčeky. „Nikdy som nebol prítomný pri tom, že by si Slobodník a Žiga niečo navzájom odovzdávali,“ povedal Koščo pred súdom. Priblížil, že v minulosti viackrát viezol Slobodníka, ktorý bol vtedy jeho nadriadený, na stretnutia so Žigom. „Bral nás v podstate aj ako ochranku,“ dodal svedok. Zdôraznil, že väčšinou nebol pri rozhovoroch obžalovaného so Slobodníkom prítomný.

Ako druhý v poradí absolvoval výsluch ďalší expolicajt Marek Švarc. „Vzťah obžalovaného a Slobodníka som vnímal ako kamarátsky. Pri stretnutiach sa rozprávali o rodine, o dovolenkách,“ podotkol. Slobodníka vnímal ako človeka, ktorý má nízku morálku. „Myslím si, že zneužíval svoju funkciu,“ zdôraznil Švarc.

Obaja vypovedali, že asi v roku 2019 od nich Slobodník žiadal, aby namontovali na jeho služobné vozidlo GPS zariadenie. „Keďže sme neboli stotožnení s touto myšlienkou, na našu ochranu sme si pána Slobodníka nahrali,“ povedal Švarc s tým, že zariadenie napokon na vozidlo namontovali. „Nahrávku sme inšpekcii neodovzdali zo strachu,“ podotkol.

Hovorili aj o ďalšej nahrávke, ktorú mali vyhotoviť pred výpoveďou Slobodníka na Úrade špeciálnej prokuratúry. „Na nahrávke tvrdil, že dostane nanajvýš podmienku, keď pôjde vypovedať,“ zdôraznil Švarc. Celkovo mal Žiga podľa obžaloby odovzdať Slobodníkovi minimálne 85-tisíc eur. Protihodnotou za úplatky malo byť zabezpečenie beztrestnosti či informácií o trestných konaniach. Žiga čelil aj podozreniam z podplácania bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa. V tomto prípade mu na začiatku roka 2022 bolo obvinenie zrušené Generálnou prokuratúrou.