Minister Karas dostal poverenie pripraviť legislatívu na posilnenie práv LGBTI komunity od premiéra ešte v stredu poobede. Šéf rezortu spravodlivosti podľa slov Hegera sám prejavil záujem pripraviť legislatívu, preto ho telefonicky touto úlohou poveril. Tvrdí, že na príprave má začať pracovať bezodkladne, no termín predloženia návrhu Heger nešpecifikoval. Poukázal aj na dĺžku legislatívneho procesu a jednotlivé lehoty.

V súvislosti s „domácou úlohou", ktorú dostal minister Karas, sú zaujímavé predovšetkým jeho vyjadrenia z minulosti. Bývalý šéf Slovenskej advokátskej komory sa totiž netají tým, že je silne konzervatívne zmýšľajúci. V nedávnom rozhovore pre reláciu TV Markíza Na telo PLUS v odpovedi na otázku týkajúcu sa registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia uviedol: „Nie je na to teraz priestor.“ Požiadavkám na registrované partnerstvá vraj rozumie, no opakuje, že na to dnes nie je vhodný čas. „Treba hovoriť o tom, ako je hodnotovo nastavená spoločnosť. Môj názor je takýto, ale viem pochopiť iný. Dá sa o tom diskutovať, s touto témou nemám problém,“ povedal minister. Omnoho kritickejšie sa však vyjadruje k téme interrupcií: „Je hanba tejto spoločnosti, ak si zabíja deti.“

Na to, čo očakávať od návrhu konzervatívneho ministra, sme sa opýtali politológa Tomáša Koziaka, podľa ktorého je rozšírenie práv LGBTI komunity širokou témou, pri ktorej bude vo výsledku vždy niekto nespokojný. „Či už zástupcovia danej komunity, alebo konzervatívnejšie spektrum spoločnosti," ozrejmil. „Aj preto je isté, že pôjde o politické rozhodnutie. A to sa celkom určite bude odvíjať aj od hodnotovo politickej orientácie autora daných opatrení," vysvetľuje. „Z mocensko-politicko-ideologického hľadiska a pri premenných, ktoré poznáme, preto odhadujem, že zástupcovia LGBTI komunity zrejme nebudú s novou úpravou príliš spokojní," zamýšľa sa Koziak s pripomienkou, že LGBTI komunita by bola zrejme spokojnejšia, ak by bola pri moci politická garnitúra s iným hodnotovým zameraním. ,,Mám záujem iniciovať potrebný dialóg a v čo najkratšom čase sa stretnúť so zástupcami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú z viacerých názorových spektier. Verím, že sa nám podarí spoločne identifikovať v dohľadnom čase opatrenia, ktoré by mohli tento dialóg posunúť dopredu,” uviedol pre náš denník minister spravodlivosti Viliam Karas. Jeho celé vyjadrenie si prečítajte na www.pluska.sk.