Národná kriminálna agentúra (NAKA) dnes zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ten je známy aj ako "61:0" pre jeho pomer dozorovaných prípadov a obžalôb, ktoré podal. Zaujímavý je aj jeho príbeh, ako vložil do banky obrovskú sumu bez toho, aby sa o to niekto zaujímal. Na jeho prácu v minulosti upozornil aj bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

NAKA mala Kováčika zadržať a predviesť na Prezídium Policajného zboru. Podľa denníka N je podozrivý z toho, že pomáhal zločincom. Okrem Kováčika má byť zadržaný aj vysoko postavený policajný funkcionár. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony v tejto chvíli neposkytujeme žiadne informácie,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Na nie práve najlepšie výsledky Kováčikovho úradu upozornil ešte v roku 2015 Jaromír Čižnár. Ten v parlamente prednášal správu o činnosti prokuratúry za predchádzajúci rok. Pri správe o činnosti špeciálnej prokuratúry sa ale zastavil a povedal: „Bohužial, túto časť správy vypracoval sám špeciálny prokurátor. Keď je na úrade nízka objasnenosť korupcie, potrebujem mať v správe napísané, prečo tak tomu je a ako to zmeniť. To tu nie je.“

V septembri roku 2015 vložil Kováčik do banky 204-tisíc eur. Neskôr mal za ne vraj kúpiť byt svojmu synovi. Pritom už od roku 2013 sú zakázané hotovostné operácie nad 15-tisíc eur. Kováčik vraj o tom ako špeciálny prokurátor, ktorý má bojovať proti korupcii, nevedel. Neskôr povedal, že peniaze mal od svojho brata. NAKA nakoniec prípad nevyšetrovala. „Podľa vyšetrovateľa brat T.K. hodnoverne preukázal, že išlo o jeho peniaze z podnikateľskej činnosti,“ povedala vtedy hovorkyňa policajného zboru Andrea Dobiášová.

NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Popri tom prehľadala aj jeho služobné auto. Zdroj: Karol Farkaš

Kováčik je ale najznámenší svojou úspešnosťou pri podaní obžalôb. Dlho bol prezývaný ako pán 61:0. To sa zmenilo až v júli tohto roku, keď podal svoju prvú obžalobu za posledných desať rokov na poste špeciálneho prokurátora. Kauza, v ktorej obžalobu podal, sa týkala sporu o hotel Carlton.

Zaujímavá je aj Kováčikova kauza s prenajatým bytom od bratislavskej mestskej časti Ružinov. Špeciálny prokurátor mal byt užívať od roku 2006 za 174 eur, čo bola podľa odborníkov vysoko podhodnotená suma. Spochybnené bolo aj to, že by išlo o služobný byt. „Z titulu funkcie by bola určite zmluva medzi prokuratúrou a Ružinovom, a nie medzi fyzickou osobou a Ružinovom,“ povedal vo februári 2019 Peter Herceg z tímu Vallo pre sme.sk. Po vypuknutí kauzy Kováčik v máji 2019 zmluvu vypovedal.

