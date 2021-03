Z prípravy vraždy Maroša Žilinku obvinený neznámy Srb! Pridal sa tak k Alene Zsuzsovej

Nebezpečný Srb o ktorom sa doteraz vôbec nehovorilo mal byť zapojený do prípravy vraždy generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Schému, ako sa ohavný trestný čin pripravoval má polícii objasňovať dlhodobo spolupracujúci odsúdený Zoltán Andruskó. No nielen on!