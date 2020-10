Hoci patrí k hlasným kritikom nakladania s verejnými financiami, ani jej sa v samospráve nedarí zle. Zora Jaurová pôsobí ako poradkyňa primátora Matúša Valla pre kultúru od februára minulého roka. Za polovičný úväzok zarábala pritom nemalé peniaze a nemôže sa sťažovať ani dnes.

Radiť sa oplatí

Jej mesačný zárobok sa pohyboval od 1 000 do 1 400 eur v čistom. V súčasnosti pracuje na tretinový úväzok, čo nám potvrdil nielen magistrát, ale aj samotná Jaurová. Hoci v tom, či pracuje na tretinový, alebo štvrtinový úväzok má trošku zmätok, nič to nemení na tom, že aj za 13,3 hodiny do týždňa jej každý mesiac „pípne“ na účet 585 eur.(Suma 885 eur uvedená v článku v tlačenej verzii denníka Plus JEDEN DEŇ zo dňa 3.10.2020 je nesprávna. Došlo k nej omylom, za čo sa ospravedlňujeme - pozn.red)

„Za obdobie od februára 2019 som mala niekoľko úväzkov a nemyslím si, že je to možné priemerovať. Odkedy mám tretinový úväzok, som si nie 100 percentne istá,“vyjadrila sa Jaurová pre našu redakciu s tým, že podľa materiálov, ktoré vystavil magistrát jej plat dosahuje až

Z kuloárov

Ak by Progresívne Slovensko uspelo vo februárových voľbách, zo Zory Jaurovej by možno bola aj ministerka kultúry. Ako sa vyjadrili z ľudia z prostredia strany, ambície na tento post filmovej producentke nechýbali! Dnes sa jej meno v kuloároch skloňuje aj v súvislosti s hypotetickou možnosťou na post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. Zatiaľ je to, samozrejme, len klebeta a realitu odhalí až zverejnenie listu kandidátov.