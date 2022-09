Každý, kto sleduje krásnu manželku Juraja Drobu Miroslavu na sociálnej sieti, musí uznať, že vášeň k móde neskrýva a čo sa týka obliekania, má skutočne vycibrený vkus. „Nevybočujem zo svojho štýlu, ktorým je minimalizmus a jednoduchá elegancia, mám rada čisté veci,“ prezradila nedávno Miroslava pre Plus JEDEN DEŇ.

„Páči sa mi, ako sa oblieka Kate Middleton. Je to čisté, ale zároveň veľmi ženské, pekné, aj rafinované. Ďalej je to Victoria Beckham, lebo tiež je to taká čistota. Nezvykne si dávať príliš veľa divokých farieb alebo vzorov a nezabije to doplnkami, ktoré sa k tomu nehodia,“ ozrejmila ďalej manželka bratislavského župana.

Juraj Droba a Miroslava si svoje „áno“ povedali poslednú augustovú nedeľu vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. Na veľký deň si Miroslava obliekla vysnívané svadobné šaty s nádhernou princeznovskou vlečkou z dielne slovenskej návrhárky Emmy Klein. Na sociálnej sieti však neveste mnohí vytýkali, že jej šaty s odhalenými ramenami, hlbokým výstrihom a vysokým rázporkom sú príliš odvážne na cirkevný obrad v kostole. Na názor sme sa preto pýtali aj odborníčky!

Niektorí vytýkali, že šaty Miroslavy Valovičovej s odhalenými ramenami a hlbokým výstrihom sú príliš odvážne na cirkevný obrad v kostole. Stylistka s tým nesúhlasí. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Miroslava Valovičová bola krásna nevesta, jej šaty sú veľmi originálne a štýlové,“ uviedla hneď na úvod stylistka Lucia, ambasádorka wibo.sk. Výčitky niektorých komentujúcich v súvislosti s príliš odvážnymi svadobnými šatami nevesty odborníčka nezdieľa. „Šaty na vlastnej svadbe sú veľmi osobnou záležitosťou, preto by mal výber nevesty každý rešpektovať,“ hovorí stylistka Lucia.

Miroslava Valovičová si na veľký deň obliekla nádherné svadobné šaty z dielne návrhárky Emmy Klein. Ženích Juraj Droba si zvolil svadobný frak. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Mne osobne sa páčia veľmi. Výstrih aj rozparok si môže k jej postave dovoliť. Už dávno neplatí, že svadobné šaty nemôžu byť “sexy”. Nazbierané rukávy sú veľmi trendy a detailná čipka pôsobí nežne,“ zdôraznila odborníčka.

Stylistky sme sa pýtali na názor aj v súvislosti s oblečením ženícha. Šéf Bratislavského samosprávneho kraja Droba si totiž zvolil na svoj veľký deň svadobný frak. „Pán Droba zvolil svadobný frak, ktorý je najformálnejší a najelegantnejší zo všetkých oblekov. Správne by malo znamenať, že ak má ženích frak, mali by ho mať aj ostatní, prítomní páni. No v dnešnej dobe sa na tieto veci už veľmi nehľadí a je to otázkou vkusu,“ hovorí Lucia.

