Takmer 57 % ľudí je za povinné očkovanie lekárov a zdravotných sestier. Vyplýva to aktuálneho prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.

PRIESKUM o očkovaní: Polovica ľudí je za to, aby bola vakcína pre TIETO profesie POVINNÁ!

Väčšina Slovákov by bola za to, aby učitelia, zdravotníci a opatrovatelia seniorov mali povinné očkovanie proti ochoreniu covid. Ukázal to prieskum agentúry Focus na vzorke 1002 respondentov, ktorý sa uskutočnil medzi 1. a 7. septembrom 2021. Zverejnila ho TV Markíza v relácii Na telo.

Najviac opýtaných by súhlasilo s povinným očkovaním lekárov a zdravotných sestier - až 56,7%. Proti povinnému očkovaniu zdravotníkov bolo 40,7 %.

Za povinné očkovanie v prípade opatrovateľov starajúcich sa o seniorov v sociálnych zariadeniach bolo o niečo menej ľudí - 56,2%. Najmenšiu podporu má medzi ľuďmi očkovanie učiteľov. Určite ÁNO a skôr ÁNO odpovedalo 52% respondentov, určite NIE a skôr NIE 45%.

Anketa Malo by byť očkovanie pre vybrané povolania povinné? Áno, to je výborný nápad. 19% Nie, očkovanie by malo byť dobrovoľné. 81% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V rámci politických strán má najväčšiu podporu povinné očkovanie medzi fanúšikmi strany Za ľudí. Naopak, najviac odporcov povinného očkovania učiteľov, zdravotníkov a opatrovateľov je medzi priaznivcami hnutia Republika (odídenci zo strany ĽSNS).

Prečítajte si tiež: