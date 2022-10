Do Národnej rady by sa podľa výsledkov prieskumu voličských preferencií pre spravodajskú agentúru SITA dostalo sedem strán. Smer Roberta Fica vedie, hlas by mu dalo 19,3 percenta voličov. Doslova na päty mu šliape Hlas Petra Pellegriniho s 18,5 percenta. Liberáli Richarda Sulíka by v rebríčku skončili tretí, volilo by ich 10,6 percenta ľudí.



Ďalšie tri strany sú podľa najčerstvejšieho prieskumu agentúry Polis Slovakia v tesnom závese. Mimoparlamentné Progresívne Slovensko by skončilo s 7,9 percentami. OĽaNO Igora Matoviča s opozičnou Republikou by mali rovnako 7,1 percenta. Sme rodina Borisa Kollára by volilo päť percent populácie.



Tesne pred bránami parlamentu by zostala extrémistická ĽS NS, združenie maďarských strán Aliancia, KDH, SNS, Dobrá voľba. Stranu Za ľudí, ktorú založil bývalý prezident Andrej Kiska a dnes ju vedie vicepremiérka Veronika Remišová by volilo len 2,3 percenta. Stranu Život – Národná strana, ktorú vedie nezaradený poslanec Tomáš Taraba o pol percenta voličov menej.



Rebríčku dôveryhodnosti kraľuje bývalý premiér Peter Pellegrini s 27,9 percenta. Jeho bývalý stranícky šéf a bývalý trojnásobný predseda vlády Robert Fico má 23,9-percentnú dôveru. Len o pol percenta menej ľudí dôveruje Borisovi Kollárovi zo Sme rodina. Poslancovi Tomášovi Tarabovi zo strany Život dôveruje 15 percent populácie, Milanovi Uhríkovi z Republiky 13,9 percenta.



Najnedôveryhodnejšími politikmi sú Igor Matovič, Marián Kotleba a Veronika Remišová. Ten nedôveruje 83,6, právoplatne odsúdenému Kotlebovi 85,2 a Matovičovi 89 percent ľudí.

Agentúra Polis telefonicky oslovila 1 013 respondentov v čase od 16. do 22. októbra.