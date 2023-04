PRIESKUM Čaputová ustála kritiku Smeru: Voliči TÝCHTO strán a REGIÓNOV sú s ňou SPOKOJNÍ!

Prezidentka Zuzana Čaputová bola do funkcie zvolená už pred viac ako štyrmi rokmi a jej popularita je napriek zvyšujúcej sa kritike niektorých politických lídrov stabilná. Dokazuje to aj najnovší prieskum agentúry AKO pre reláciu Analýzy na hrane TV JOJ. Prieskum ukázal niektoré prekvapivé nálady občanov, ako aj to, aké vekové kategórie sú s Čaputovou spokojnejšie, a v ktorých regiónoch je jej popularita najvýraznejšia. Sú ale aj voliči strán, u ktorých hlava štátu pohorela!