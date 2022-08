Ukrajina si berie, čo jej patrí a jej armáda zatlačí ruské sily k hraniciam, ktorých línia sa nezmenila - vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (44). Podľa ukrajinských zdrojov totiž náš východný sused v spustenom protiútoku úspešne prerazil líniu ruskej obrany v juhoukrajinskom meste Cherson. Skúsení generáli Pavel Macko (57) a Andor Šándor (65) však upozorňujú na to, že je to iba začiatok!

Kyjev plánoval protiofenzívu už od júna. V pondelok ukrajinské ozbrojené sily spustili ofenzívu vo viacerých smeroch. Ťažké boje prebiehali počas posledných dvoch dní v celej Chersonskej oblasti. Rusi informovali, že sa im podarilo Ukrajincov zastaviť, no prezident Zelenskyj na to reagoval nekompromisne. „Okupanti by mali vedieť: zatlačíme ich k hraniciam. K našim hraniciam, ktorých línia sa nezmenila. Okupanti to dobre vedia. Ak chcú prežiť, je čas, aby ruská armáda utiekla. Choďte domov,“ odkázal nepriateľom Zelenskyj.

Na ruskej komunikačnej platforme Telegram sa po spustení ofenzívy objavili zábery preplnenej vlakovej stanice v ruskom meste Belgorod, ktoré leží na hraniciach s Ukrajinou. Miestni sa v strachu pred hroziacimi útokmi snažili opustiť mesto. Cieľom Kyjeva je oslobodenie Charkovskej, Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, polostrova Krym a pobrežia Čierneho a Azovského mora od Hadieho ostrova až po Kerčský prieliv.

Či sú tieto plány reálne, zhodnotil kedysi najvyššie postavený Slovák v štruktúrach Severoatlantickej aliancie (NATO) generál Pavel Macko. „Je to legitímny politický postoj. Aj keď takýto cieľ, najmä oslobodenie Krymu či celého Donbasu, môže byť ešte veľmi ďaleko," ozrejmil. „Tento cieľ má zároveň podporiť morálku Ukrajincov a nie je úplne nereálny," doplnil Macko.

Generál Pavel Macko v štúdiu NMH v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Odborník je presvedčený o tom, že pokiaľ sa Rusi nezmobilizujú, reálne sa vystavia riziku, že prídu o všetky okupované územia, s výnimkou Krymu. Ciele Ukrajincov sa teda podľa generála realisticky môžu naplniť. „Ale neočakávajme, že sa tak stane o týždeň, dva či o mesiac. Muselo by prísť k výrazným zmenám pomerov na bojisku a Ukrajina by musela získať prevahu," dodal s tým, že také snahy by pre Ukrajincov zároveň znamenali ťažké straty. „Útočiť proti pripraveným ruským pozíciám je totiž oveľa ťažšie, ako sa brániť," vysvetlil Macko.

Podľa vyhlásení kancelárie ukrajinského prezidenta z utorkového rána (30. 8.) dochádzalo počas celého dňa aj noci v Chersonskej oblasti k silným výbuchom. Ukrajinskí vojaci sa údajne prebili cez prvú líniu ruskej obrany v Chersone. Naopak, ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ukrajinské útoky v Chersonskej a Mykolajivskej oblasti zmarili a spôsobili ukrajinským silám „ťažké straty".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Zdroj: Profimedia

Český generál a niekdajší šéf vojenského spravodajstva Andor Šándor však upozorňuje na to, že aj keď prerazenie prvej línie obrany môže byť povzbudivé pre ukrajinskú morálku, z vojenského hľadiska nemusí znamenať vôbec nič. „Pri klasickom boji sa dá očakávať, že Rusi spustia protiútok. A je otázkou, či Ukrajincov napokon neodrazia a nezaženú späť," zamyslel sa generál. „Po prvom dni bojov je veľmi predčasné a odvážne tvrdiť, že sa niečo zásadne zmenilo," odkázal so slovami, že veľká ofenzíva nie je otázkou jedného dňa. „Plánovaná môže byť aj na niekoľko týždňov, takže uvidíme, aká silná bude podpora delostrelectva, letectva a tak ďalej," uzatvára český generál so slovami, že nateraz by bol možno len mierne optimistický, no to je všetko.

Gen. Andor Šándor Zdroj: archív

Zelenskyj vo svojom prejave zároveň vyzval okupantov na odchod z Ukrajiny, pričom ruským vojakom, ktorí sa boja vrátiť domov, odporučil, aby sa vzdali. Kyjev im podľa jeho slov na oplátku zaručí dodržanie všetkých noriem Ženevských konvencií. „Ak ma neposlúchnu, narazia na našich obrancov, ktorí sa nezastavia, kým neoslobodia všetko, čo patrí Ukrajine," zdôraznil ukrajinský prezident. Otázku či by sa vojaci skutočne v podobných prípadoch môžu spoľahnúť na veľkorysosť súpera a či je pre nich bezpečné sa vzdať jasne zodpovedal generál Šándor - jeho reakciu nájdete v galérii.

Kým ukrajinskí vojaci spustili ofenzívu v Chersone, Rusi zasa v odpovedi útočili na centrum druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkov, kde ostreľovali mestské obvody. V dôsledku ich delostreleckého útoku v Charkove zahynulo najmenej päť ľudí, sedem ďalších osôb utrpelo zranenia a začala tiež horieť jedna obytná budova. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov preto vyzval obyvateľstvo, aby sa uchýlilo do krytov.

