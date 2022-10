Novelu Ústavy SR z dielne Sme rodina, ktorá by mohla viesť k skráteniu volebného obdobia, vetoval líder OĽaNO Igor Matovič. V utorok to povedal predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár. Jeho strana preto svoj návrh stiahne a chce podporiť podobnú novelu od Tomáša Tarabu!

Kollár k nej avizuje pozmeňujúci návrh. SaS nechce podporiť Tarabovu novelu. Matovič mal Kollárovi v pondelok (10. 10.) povedať, že návrh od Sme rodina bude vetovať. "Budem musieť náš ústavný zákon stiahnuť, ale naši poslanci s vysokou pravdepodobnosťou podporia opozičný návrh pána Tarabu," povedal v utorok novinárom Kollár s tým, že Matovič mu nemusel vysvetľovať dôvody veta. "Ja budem tiež vetovať niektoré veci, ktoré bude musieť OĽANO rešpektovať," povedal šéf parlamentu, no nechcel konkretizovať, o ktoré návrhy má ísť.

Kollár nie je spokojný s Tarabovým návrhom, preto budú chcieť predložiť pozmeňujúci návrh, aby sa viac posunul k pôvodnému návrhu Sme rodina.

Koalícia sa podľa šéfa mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho obrátila občanom chrbtom, keď nedodrží sľub o zmene ústavy tak, aby sa dali dosiahnuť predčasné voľby. "Zostáva nám návrh Tarabu, ten, samozrejme, budeme schvaľovať," povedal novinárom. Pripomenul, že ak návrh Tarabu neprejde, nebude môcť nikto pol roka podobný návrh predložiť. "To je asi taktika Igora Matoviča," skonštatoval s tým, že Kollár si svoj sľub splnil a vyhovorí sa na Matoviča. Povaliť vládu bude teraz podľa neho komplikovanejšie. "Všetko bude záležať na tom, ako sa k celej situácie postaví SaS a poslanci okolo Tarabu," povedal.

SaS Tarabov návrh odmieta po odbornej i politickej stránke. "Svojím hlasovaním sme dali stanovisko k návrhu pána poslanca Tarabu v prvom čítaní a nevidím dôvod, aby sme ho menili," povedala šéfka klubu Anna Zemanová s tým, že podporili návrh Sme rodina s podmienkou pozmeňujúceho návrhu. Pri Tarabovom návrhu už pozmeňujúci návrh nechcú podávať. "Máme pozmeňujúci návrh pre návrh Borisa Kollára, keď ho stiahol, nemá byť kam predložený," dodala.

OĽANO je proti predčasným voľbám. "Nemyslíme si, že v tejto náročnej situácii, hlavne energetickej kríze, je potrebné destabilizovať parlament a vládu," povedal pre TASR šéf klubu Michal Šipoš. "Keďže sme v koalícii, využili sme právo veta," rozhodli sme sa to vetovať až v druhom čítaní.

Na aktuálnej schôdzi prešli do druhého čítania dva návrhy novelizácie ústavy, ktoré by mali viesť k predčasným voľbám. Sme rodina navrhovalo, aby bola súčasťou Ústavy SR možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR ústavným zákonom alebo referendom. Novelu podporila aj SaS či Smer-SD, OĽANO bolo proti. Tarabov návrh hovoril o rozšírení dôvodov zániku mandátu poslanca o prípad, ak sa v platnom celoštátnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia parlamentu. Tarabovu novelu posunulo plénum do druhého čítania vďaka hlasom Smeru-SD, Sme rodina i nezaradených poslancov.