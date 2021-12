V marci 2020 si lídri koaličných strán Igor Matovič, Richard Sulík, Boris Kollár a Veronika Remišová prerozdeľovali jednotlivé ministerstvá a vysoké štátne funkcie na základe výsledkov parlamentných volieb. Od toho času sa však situácia výrazne zmenila. Azda najvýraznejšou príčinou bolo zemetrasenie v strane Za ľudí, z ktorej sa niekoľko poslancov na čele s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (47) presunulo do poslaneckého klubu liberálnej SaS.

To, že strana, ktorú pred voľbami založil exprezident Andrej Kiska, prišla odrazu o dôležitý rezort, však paradoxne viac ako predsedníčke Za ľudí dlhodobo prekáža ministrovi financií Igorovi Matovičovi (48). Ten opätovne aj tento týždeň v relácii TA3 spochybnil Kolíkovej nárok na ministerské kreslo. „SaS odjakživa tvrdila, že dohody sa musia dodržiavať. V koaličnej zmluve je však napísané, že ministerstvo spravodlivosti má obsadiť nominant strany Za ľudí, čo sa nedeje," vyhlásil. „Hlúpo, ale pravdivo povedané, pani ministerka okupuje stoličku, ktorá jej nepatrí a treba tento problém vyriešiť," odkázal.

Na ostré vyhlásenie šéfa OĽaNO následne pre Denník N reagoval minister hospodárstva Richard Sulík (53). „Sme pripravení na debatu o koaličnej zmluve,“ povedal, avšak s nečakaným dôvetkom: „Ako druhá najväčšia koaličná strana máme nárok na pozíciu predsedu parlamentu a tento nárok si budeme uplatňovať.” Jeho slová sú o to zarážajúcejšie, pretože ešte v septembri ubezpečoval, že si kreslo predsedu NR SR nárokovať nebudú.

Nevedno, do akej miery myslel Sulík svoje čerstvé vyhlásenia vážne, avšak vo včerajších vyjadreniach pre denník Plus JEDEN DEŇ bol už zdržanlivejší. „Toto sú všetko predčasné otázky. Zostaneme pri vyhlásení, že predseda SaS je pripravený na debatu o koaličnej zmluve, ak bude o to záujem u koaličných partnerov. Viac sa k tomu v tejto chvíli nebude vyjadrovať," odkázal cez hovorkyňu Katarínu Matejkovú. Na veľké prekvapenie však „stiahol chvost” aj Boris Kollár. „Pokiaľ to niekto z koaličných partnerov otvorí, tak Sme rodina to bude riešiť. Momentálne to však nie je téma. Sme rodina nikdy neapelovala na posty a vždy bola pre nás priorita pomoc ľuďom," povedal nám.

Richard Sulík - minister hospodárstva Slovenskej republiky a tiež líder strany Sloboda a solidarita zmenil rétoriku. Je ochotný otvoriť koaličnú zmluvu. Zdroj: TASR, archív Pluska.sk

Zaujímavým paradoxom je postoj strany Za ľudí. Predsedníčka Veronika Remišová nielenže netúži po vrátení rezortu spravodlivosti, ale nezaujíma ju ani to, kto bude šéfovať parlamentu. „Slovensko má iné problémy ako prerozdeľovanie nejakých funkcií. V situácii, keď firmy čaká veľké zvýšenie cien energií, blíži sa k nám ďalšia vlna nového variantu koronavírusu a potrebujeme zabezpečiť bezpečné fungovanie škôl, považujem diskusie o tom, kto má aké nároky na kreslo predsedu parlamentu za úplne odtrhnuté od reality bežných ľudí," odkázala. „V strane Za ľudí riešime problémy ľudí a problémy Slovenska a odmietame obťažovať občanov koaličnými spormi a bojmi o funkcie, ktoré ľuďom nič neprinesú," uzavrela.

