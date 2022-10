Do aktívnych záloh na rok 2023 sa prihlásilo 86 občanov. Z hľadiska potrieb Ozbrojených síl (OS) SR ide o nízke číslo, konštatuje Ministerstvo obrany (MO) SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

Ministerstvo vidí viacero dôvodov nízkeho záujmu. "Spomenieme napríklad strach občanov, ktorý je vzhľadom na ruskú agresiu pochopiteľný, no dôležitým faktorom sú dlhodobo zle nastavené kritéria prijímania občanov do aktívnych záloh," skonštatovala hovorkyňa.

Už v novembri chce preto rezort predložiť novelu zákona o brannej povinnosti, ktorým budú aktívne zálohy pre verejnosť dostupnejšie.

Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) počas 106. rokovania vlády SR v Bratislave v stredu 28. septembra 2022. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann

Podľa aktuálnej legislatívy môže požiadať o zaradenie do aktívnych záloh občan, ktorý už slúžil v Ozbrojených silách SR, vykonal povinnú vojenskú službu, absolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo slúžil v niektorom z bezpečnostných zborov, ako sú policajný, hasičský či Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Na snímke vľavo minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Zdroj: RADOVAN STOKLASA

V novele zákona o brannej povinnosti, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, navrhuje rezort otvoriť aktívne zálohy aj pre ľudí bez vojenských skúseností, ktorí neabsolvovali dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ďalšou posilou aktívnych záloh by mohli byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby.

Aktívne zálohy sa pripravujú predovšetkým na výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.