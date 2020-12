Pýtať sa plánuje na to, ako sa nastavia pravidlá od tohto dátumu. Minister školstva Branislav Gröhling poznamenal, že sa zvažujú rôzne spôsoby testovania. "Aj to pôvodné, ktoré bolo navrhované, aj nové - kloktanie. Tam však budeme musieť urobiť veľmi veľa úkonov, či už v rámci nákupu, vyhodnocovania, logistiky," povedal s tým, že aj o tom budú rokovať buď na vláde, alebo na pondelkovej koaličnej rade.

Vianočné prázdniny budú od 21. decembra do 8. januára, potvrdil minister. Pripomenul, že polročné prázdniny sú zrušené. O ďalších prázdninách sa podľa ministra školstva ešte nehovorilo, lebo nie je jasné, aká bude situácia v nasledujúcich mesiacoch.

Gröhling povedal, že v utorok (15. 12.) alebo v stredu (16. 12.) zverejnia plán. "Budeme tam pojednávať aj o spôsobe testovania, či pôjdeme aj deti, učiteľov a rodičov alebo to budeme nejakým spôsobom prerozdeľovať,"dodal minister.

Bude lockdown? Dnes sa to asi nedozvieme

Vláda by v pondelok nemala prijať žiadne rozhodnutie, ktoré sa bude týkať sprísnených opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19. K tomu by mala pristúpiť až potom, ako o návrhoch bude rokovať ústredný krízový štáb (ÚKŠ). Pred pondelkovým rokovaním kabinetu to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Vysvetlil, že na vláde majú vystúpiť členovia pandemickej komisie a oboznámiť so súčasnou epidemiologickou situáciou aj ministrov, ktorí sa jej rokovaní nezúčastňujú.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU NÁJDETE NA NASLEDUJÚCEJ STRANE