Prezidentský palác v Bratislave sa v stredu večer rozsvietil v ukrajinských modro-žltých národných farbách na znak solidarity so susednou Ukrajinou, ktorá si pripomína Deň jednoty. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Prezidentský palác v Bratislave sa v stredu večer rozsvietil v ukrajinských modro-žltých národných farbách na znak solidarity so susednou Ukrajinou, ktorá si pripomína Deň jednoty. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

"Je to vyjadrenie solidarity a podpory nášmu susedovi a všetkým jeho obyvateľom, pre ktorých nie je vojna iba niečo vzdialené či teoretické. Je to pre nich realita, ktorá už ôsmy rok priamo zasahuje do ich každodenných životov," povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podpora je podľa hlavy štátu dôležitým symbolom, že na ich bezpečnosti, možnosti žiť svoj život v mieri a na ich práve slobodne rozhodnúť o svojej budúcnosti nám úprimne záleží. Opakovane tak vyjadrila podporu Ukrajine v súčasnej napätej medzinárodnej situácii.

FOTOGRAFIE PREZIDENTSKÉHO PALÁCA NÁJDETE V GALÉRII>>>



Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR na svojej socialnej sieti tiež vyjadrilo svoju vďaku prezidentke. "Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podporila Ukrajincov v Deň jednoty. Prezidentský palác zažiaril v modro-žltých farbách. Ďakujem veľmi pekne za podporu a solidaritu!"

Ukrajina dnes prvýkrát slávi nový štátny sviatok – Deň jednoty. Ako informovala agentúra Ukrinform, vláda vyzvala firmy i úrady, aby vyvesili štátne vlajky, a obyvateľov, aby si na oblečenie pripli modré a žlté stužky.

Ministerstvo zahraničných vecí uskutoční v hlavných mestách rôznych krajín sveta brandingové akcie zamerané na popularizáciu Ukrajiny a diplomatické inštitúcie Ukrajiny budú nasvietené vo farbách štátnej vlajky.

V rámci Dňa jednoty sa konalo aj množstvo podujatí vrátane telemaratónu, do ktorého sa zapojili všetky štátom financované televízne kanály. V školách sa v spolupráci s ministerstvom školstva a Ústavom pamäti národa budú v najbližších dňoch vyučovacie hodiny venované jednote ukrajinského národa, ale aj mediálnej gramotnosti.