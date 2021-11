Prezidentka Zuzana Čaputová sa pred časom v médiách vyjadrila, že ak by bolo na nej a bola by v pozícii generálneho prokurátora Maroša Žilinku, nevyužívala by paragraf 363 ako on. V súvislosti s tým sa jej rozhodol napísať známy adokát Martin Ribár. "Som advokátom s dočasnepozastaveným výkonom advokácie, pretože som momentálne trestne stíhaný, bol som viac ako 18 mesiacov väzobne stíhaný, kým som nebol prepustený z väzby Nálezom Ústavného súdu SR za dňa 13.5.2021 III. ÚS 33/2021, ktorý skonštatoval, že moja väzba bola nezákonná, vo svojej Výročnej správe o stave republiky ste sa vyjadrovali aj o mojej osobe v tom zmysle, že je namieste dbať, aby nedochádzalo k nezákonným väzobným stíhaniam. Len mimochodom uvádzam, že Ústavný súd SR vydal vo veci môjho väzobného stíhania ďalší Nález dňa 30.9.2021 II. ÚS 299/2021, ktorý opakovane skonštatoval porušenie mojich základných práv a slobôd," začal svoj príspevok Ribár.

Advokát Ribár adresoval prezidentke Čaputovej list. Zdroj: Tony Štefunko



"Jednou z hybných tém našej justície v ostatnej dobe je aj využívanie §363 Trestného poriadku generálnym prokurátorom. Dňa 8.11.2021 som zaslal poslancovi NR SR Alojzovi Baránikovi Otvorený list, v ktorom poukazujem na argumenty svedčiace v prospech zachovania a využívania §363 Trestného poriadku, a poukazujem aj na nutnosť využívania a aplikácie tohto inštitútu. K Vami prezentovaným vyjadreniam - „Nevyužívala by som tento paragraf na veci, kde súd rozhodoval o väzobnom stíhaní, lebo súčasťou rozhodovania o väzbe je aj rozhodovanie o opodstatnenosti trestného stíhania.“ si dovoľujem upozorniť Vás na nasledovné skutočnosti –skúmanie opodstatnenosti trestného stíhania súdom pri rozhodovaní o väzbe a Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa §363 a nasl. Trestného poriadku sú úplne rozdielne právne inštitúty, s tým, že súd pri rozhodovaní o väzbe nehodnotí a neskúma dôkazy tak, ako ich skúma súd pri rozhodovaní vo veci samej a vôbec sa nezaoberá možnou nezákonnosťou dôkazov, ktoré viedli k vzneseniu obvinenia, tak ako to musí v zmysle jeho zákonných povinností urobiť generálny prokurátor pri rozhodovaní v zmysle ustanovení §363 a nasl. Trestného poriadku," dodal.

Na Zuzanu Čaputovú mal Martin Ribár nevšednú prosbu. Zdroj: Adrian Dennis



Podľa Ribára argument, že §363 Trestného poriadku by sa nemal využívať v prípadoch, kedy súd pri rozhodovaní o väzbe skúmal opodstatnenosť trestného stíhania, je nesprávny a právne nedôsledný. "Aj na mojom osobnom prípade možno ilustrovať, že môže prísť k pochybeniam tak väzobných súdov rozhodujúcich o väzbe, ako aj k pochybeniam OČTK – tak vyšetrovateľov PZ ako aj prokurátorov vykonávajúcim dozornad zákonnosťou v trestnom konaní, čo jednoznačne opakovane skonštatoval Ústavný súd SR, ktorý vyhovel opakovane mojim ústavným sťažnostiam."

V závere listu Ribár adresoval prezidentke veľkú prosbu. "Vážená pani prezidentka, som presvedčený, že celá problematika inštitútu Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa §363 a nasl. Trestného poriadku je zneužívaná v politickom boji, a úplne absentuje odborná, vecná a objektívna diskusia o tomto inštitúte, preto Vás prosím ako prezidentku SR, aby ste do tejto diskusie vniesli požiadavku odbornosti, odpolitizovania a objektívnosti," uzavrel.