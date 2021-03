Z paláca ho vyhnala láska k prezidentke. Juraj Rizman zamieril zo služby hlave štátu do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), ale aj tomu je už koniec! Dôvod vás šokuje!

O novom členovi tímu informoval podpredseda NR SR Juraj Šeliga pred viac než rokom. Na svojej sociálnej sieti ho podpredseda parlamentu slávnostne privítal oficiálnym príspevkom. Rizman k Šeligovi zamieril z prezidentksého paláca, potom, čo jeho vzťah s prezidentkou Zuzanou Čaputovou prestal mať len pracovný rozmer. Aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov, rozhodol sa službu opustiť.

Rizman v minulosti pôsobil v občianskej iniciatíve Za slušné Slovensko. O tom, že vstupuje do politiky a vybral si stranu Andreja Kisku informoval takmer pred rokom. "Ako môj poradca sa bude venovať širšiemu portfóliu tém a to najmä ochrane demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti, a samozrejme aj komunikácii," informoval v tom čase Šeliga o Rizmanových povinnostiach.

Podľa našich informácií však poradcovi u Juraja Šeligu odzvonilo a za jeho odchodom sa má skrývať práve Igor Matovič a jeho neúctivé správanie sa voči hlave štátu. Nie je tajomstvom, že ho za to Juraj Rizman verejne kritizoval niekoľkokrát. Všimol si to každý, kto vášnivého ochrancu prírody sleduje na sociálnych sieťach. Nie raz sa zapojil aj do verejnej diskusie pod príspevkami a bolo zrejmé, že s prístupom bývalého premiéra sa nevie stotožniť.

Oslovili sme aj Juraja Šeligu, ktorý však na naše otázky doteraz neodpovedal, aj partnera prezidentky, ktorý situáciu komentovať nechce.