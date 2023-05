Hlava štátu to uviedla v krátkom mediálnom vyjadrení v Londýne, kde sa zúčastňuje na oslavách korunovácie britského kráľa Karola III.

"S dočasným premiérom i predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom budem hovoriť čo najskôr po mojom návrate z Londýna," zdôraznila prezidentka.

V súvislosti so svojou návštevou britskej metropoly zvýraznila možnosť zúčastniť sa na "veľkej udalosti diplomatického a protokolárneho významu", akou je korunovácia britského kráľa.

"Sme radi, že môžeme reprezentovať SR na tomto stretnutí a verím, že aj s lídrami iných krajín budeme môcť na ňom diskutovať o dôležitých témach pre Slovensko i svet," dodala Čaputová.

Anketa Myslíte si, že prezidentka Čaputová vymenuje úradnícku vládu? Áno 17% Nie 72% Neviem 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer v piatok požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí.

Káčerov krok nasleduje len deň po oznámení odchodu dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, ktorý tak robí v súvislosti s kauzou dotácie pre jeho rodinnú firmu.

Z kabinetu, ktorému dala prezidentka dočasné poverenie na konci minulého roka, už odišiel minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a vo funkcii ministra financií skončil aj líder OĽANO Igor Matovič.

Opozičné strany vyzývajú v súčasnosti na čo najskoršie vymenovanie úradníckej vlády, Smer-SD pritom apeluje na skorší termín predčasných volieb. Úradnícku vládu by podporila aj SaS. Heger a ďalší predstavitelia bývalej koalície to odmietajú. Tvrdia, že úradnícka vláda by priniesla ešte viac chaosu.