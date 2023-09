Prezidentka SR Zuzana Čaputová (50) priletela do New Yorku minulý víkend, aby sa zúčastnila na 78. Valnom zhromaždení OSN. Hlava štátu pri tejto príležitosti zrecyklovala hneď niekoľko svojich obľúbených modelov. Ktorý jej pristal najviac?

Prezidentka Čaputová absolvovala po svojom prílete rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, s ktorým hovorili najmä o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a riešení klimatickej krízy. Prezidentka tiež v New Yorku vystúpila na Samite trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je jednou z najdôležitejších udalostí tohoročného Valného zhromaždenia OSN.

„Počet ľudí ohrozených chudobou stále rastie nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Zväčšujú sa aj hospodárske rozdiely medzi krajinami a klimatická kríza už teraz spôsobuje nevyčísliteľné hospodárske straty a obete na ľudských životoch. Tento samit preto vnímam ako apel na všetkých, aby sme spoločne pre udržateľný rozvoj našej planéty urobil viac,“ povedala Čaputová vo svojom príhovore na Samite. Pri tejto príležitosti sa hlava štátu objavila v čiernych puzdrových šatách a vo svojom obľúbenom zelenom saku so štýlovým golierom, ktoré nosí pomerne často.

Čaputová mala v New Yorku príležitosť stetnúť sa s lídermi z celého sveta a absolvovala aj viacero bilaterálnych rokovaní. „Veľkou témou valného zhromaždenia je vojna na Ukrajine a bezpečnosť v Európe. Hovorili sme o tom aj s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským,“ ozrejmila prezidentka. Na valnom zhromaždení OSN si tiež vypočula príhovor amerického prezidenta Joea Bidena, s ktorým sa osobne stretla aj na večernej recepcii.

Prezidentka zverejnila aj snímku, ako sa na valnom zhromaždení zvítala s ukrajinským prezidentom Zelenským. Čaputová sa na fotografiách objavila opäť v čiernych puzdrovaných šatách, doplnila ich ale o vkusné kvietkované sako.

V rámci svojho programu pracovnej cesty sa Čaputová stretla aj so slovenskou komunitou žijúcou v Spojených štátoch. Vrátane mladých Slovákov, ktorí študujú na univerzitách v New Yorku a tiež s učiteľkami slovenčiny z víkendových slovenských škôl v New Yorku a New Jersey. Okrem toho počas týždňa otvorila aj Slovak Pro Samit, ktorého cieľom je prepájať úspešných slovenských profesionálov a odborníkov, ktorí pôsobia v Spojených štátoch a majú záujem svojimi skúsenosťami a znalosťami pomôcť v rozvoji Slovenska. Na fotkách sa Čaputová objavila v puzdrových šatách kráľovskej modrej farby so zaujímavým zdobením na ramene, ktoré doplnila o obľúbené telové lodičky.

Program cesty vyvrcholil galavečerom pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenska a Českej republiky a 30 rokov členstva v OSN, na ktorej prezidentka spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom privítali ďalšie hlavy štátov ako aj významné osobnosti slovenskej a českej komunity v Spojených štátoch. Čaputová si k tejto príležitosti zvolila obľúbené purpurovo-fialové šaty, ktoré si ponecháva na podobné špeciálne udalosti. Prekvapila aj účesom, keďže sa objavila s roztomilým copíkom.

Prezidentka na pôde OSN otvorila aj podujatie v rámci globálnej iniciatívy pre boj s detskou rakovinou. „Spoluorganizovalo ho naše ministerstvo zdravotníctva, pretože Slovensko má v tejto oblasti veľmi dobré výsledky a cenné skúsenosti. Teší ma, že sme súčasťou celosvetového projektu, ktorého cieľom je zvýšiť úspešnosť liečenia detí trpiacich onkologickými ochoreniami,“ napísala Čaputová. Hlava štátu pri tejto príležitosti zrecyklovala svoj belasý komplet, ktorý mala oblečené aj počas korunovácie britského kráľa Karola III. Prezidentka sa späť na Slovensko vráti v piatok (22.9).

