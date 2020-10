Prezidentka SR Zuzana Čaputová telefonovala s primátorom Bardejova Borisom Hanuščakom, primátorkou Trstenej Magdalénou Zmarzlákovou aj so starostom Malatinej Zdenkom Kubáňom, rozprávali sa o nadchádzajúcom testovaní v týchto regiónoch. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti.

Prezidentke potvrdili, že urobili pre situáciu všetko, čo mohli. "Veď my sme tu pre ľudí," zhodli sa.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa od piatka (23. 10.) do nedele (25. 10.) realizuje testovanie na ochorenie COVID-19. Odberné miesta budú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov.