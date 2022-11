Prevod vlastníckeho práva k pozemkom v národných parkoch a zámenu pozemkov bude možné uskutočniť len so súhlasom Ministerstva životného prostredia SR. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú dnes podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Novela zákona upravuje ustanovenia o výnimke zo zákazu prevodu vlastníckeho práva štátu k pozemkom a vodným plochám v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany.

K pozemkom nachádzajúcim sa za hranicami zastavaného územia obce v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu, má štát predkupné právo. Ak sa vlastník pozemku rozhodne pozemok predať, je povinný prednostne písomne ponúknuť pozemok na kúpu štátu zastúpeného orgánom ochrany prírody.

To však podľa schválenej novely zákona nebude platiť, ak ide o predaj pozemku osobe, ktorá je manželom vlastníka pozemku alebo jeho príbuzným v priamom rade alebo súrodencom, dieťaťom zvereným vlastníkovi pozemku do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťom zvereným vlastníkovi pozemku do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo osobe, ktorá je príbuzným vlastníka pozemku až do štvrtého stupňa a jej manželovi.

Poslanci z pôvodného návrhu novely zákona vypustili ustanovenia o povinnosti pre orgán ochrany prírody a krajiny získať písomný súhlas známeho vlastníka so zámerom vyhlásiť chránené územie, zóny chráneného územia alebo chránený strom. Taktiež upustili od toho, aby sa zo zákona odstránilo ustanovenie o zákaze pohybovania sa mimo vyznačeného turistického chodníka.