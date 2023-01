Čaputová prijala aj Steinmeierovo pozvanie na diskusiu o tom, ako môžu demokracie čeliť súčasným výzvam, napríklad polarizácii či strate dôvery v inštitúcie.

Spolu s hlavami oboch štátov diskutovali v sídle nemeckého prezidenta na zámku Bellevue aj viacerí novinári, intelektuáli a odborníci zo Slovenska a Nemecka.

"Bola to veľmi zaujímavá debata, pýtali sa aj na vnútropolitický vývoj na Slovensku a politický vývoj v našom regióne V4," priblížila prezidentka.

Prezidenti sa v rozhovoroch dotkli aj bezpečnostných tém. Ako načrtla Čaputová, hovorili o tom, že by bolo dobré, aby nemecká pomoc v podobe dvoch systémov protivzdušnej obrany Patriot na území SR zostala, kým to bude potrebné. "Prezident je takejto pomoci a ponuke otvorený, pretože je to dôležitý signál o našej spolupráci," skonštatovala.

Témou boli aj tanky Leopard. Nemecko podľa Čaputovej zverejní svoje stanovisko k ich možnému poskytnutiu Ukrajine v najbližších dňoch. Dodala, že o možnom odklade dodávok tankov Leopard pre Slovensko nehovorili.

Doterajšiu spoluprácu Nemecka v rámci 30-ročnej histórie samostatnej Slovenskej republiky prezidentka hodnotí ako dobrú. "Dáta sú úplne jasné. Nemecko je náš hlavný partner, pokiaľ ide o ekonomickú spoluprácu, investície, ekonomickú výmenu. Samozrejme, je to silný hráč v rámci Európskej únie. Myslím si, že dobré vzťahy či už na osobnej úrovni s jednotlivými predstaviteľmi tohto štátu, alebo na úrovni biznisu, kultúry sú veľmi dôležité," komentovala.

Prezidentka si v Berlíne prevzala aj Schwarzkopfovu európsku cenu. "Som veľmi rada a vďačná za to, čo tu odznelo. Spolu so mnou tu bolo celé Slovensko, pretože reprezentujem celú krajinu," uviedla.

Nadácia ju ocenila za odvahu postaviť sa organizovanému zločinu, za práva menšín, najmä Rómov, a za ekologicky udržateľnú budúcnosť. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil aj Steinmeier.

Prezidenti oboch krajín rokovali spoločne druhýkrát od znovuzvolenia Steinmeiera do funkcie vo februári 2022. Naposledy sa stretli v apríli minulého roka v Košiciach.