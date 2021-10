Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s odborníkmi na sociálnoekonomickú oblasť. Hovorili o vývoji situácie na Slovensku, zdražovaní a jeho dopade na isté sociálne skupiny. Po rokovaniach hlava štátu uviedla, že v najbližšom období ceny ešte budú mierne stúpať. "Dobrou správou u tejto informácie, ktorá nie je taká pozitívna je, že to zdražovanie či už potravín alebo cien energií by malo byť dočasné. Odborníci predpokladajú, že ten nárast cien potravín, ktorý by už mal byť iba mierny a nevýrazný oproti tomu, čo pozorujeme teraz, by mal byť zhruba v priebehu budúceho roka pozastavený a mal by klesať. Tak isto aj nárast cien energií by v priebehu roka mal byť zastavený a mal by sa dostať do hodnôt predtým," vyhlásila Zuzana Čaputová.

Druhou dobrou správou podľa jej slov je, že sa zároveň očakáva aj zvyšovanie miezd. "Odhad v priemere na zvyšovanie miezd v priebehu budúceho roka je niekde na hranici päť a pol percenta," oznámila prezidentka. Pokračovala, že zdražovanie sa najviac dotkne ľudí s najnižšími príjmami a podľa odborníkov v riziku chudoby v súčasnosti je okolo 800-tisíc ľudí. Najohrozenejšími skupinami, ktorých sa zdražovanie dotkne, búdu rodiny s tromi a viac deťmi, rodičia samoživitelia, dôchodcovia, najmä tí, ktorí žijú sami a majú viac ako 65 rokov, uviedla hlava štátu. "Aké riešenia pre kompenzovanie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov máme, ktoré sú najvhodnejšie? Odborníci sa zhodli na tom, že kompenzovať je potrebné. Tie kompenzácie majú byť cielené, adresné a zrejme dočasné. Konkrétne by mohlo ísť o zvyšovanie príspevku na bývanie," vyhlásila Čaputová.

Za potrebné označila to, aby sa udiala zmena v definovaní okruhu osôb, ktorí ten príspevok popierajú, aby sa mohol týkať väčšieho okruhu ľudí, vrátane takzvanej pracujúcej chudoby, teda ľudí, ktorí pracujú a napriek tomu žijú na hranici chudoby. Tiež podľa jej slov je potrebné, aby boli zadefinované kritéria pre stanovenie ľudí, ktorí sa nachádzajú v pásme energetickej chudoby. "A v súvislosti so zadefinovaním energetickej chudoby, aby voči týmto ľudom sa zvažoval aj nový druh dávky na kompenzáciu," navrhla prezidentka.