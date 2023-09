Prezidentka SR Zuzana Čaputová (50) v uplynulé dni očarila viacerými elegantnými outfitmi. Jej vizáž nadchla aj samotnú protokolistku, ktorá však zároveň upozornila aj na to, ktorému kúsku by sa mala prezidentka radšej vyhnúť.

Hlava štátu privítala začiatkom týždňa v Prezidentskom paláci izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga. Pri tejto príležitosti si Čaputová zvolila svieži outfit v podobe bielych puzdrových šiat s ružovým bolerkom. Mimoriadne elegantne pôsobila aj vďaka účesu french twist – klasikou, ktorá nikdy nevyjde z módy. Svoj outfit Čaputová zvýraznila aj jemným perlovým náhrdelníkom s náušnicami.

Prezidentka v ten deň očarila aj romantickými šatami červenej farby, v ktorých sa zúčastnila otvorenia školského roka v zrekonštruovanej škole na Plickovej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača. „Obnova tejto školy je inšpiráciou ako meniť staršie, dosluhujúce a už nevyhovujúce budovy na moderné, príjemné a bezbariérové školské prostredie,“ napísala Čaputová. Červená farba outfitu prezidentky dodala potrebný šmrnc aj originalitu. Pochvalou nešetrila ani odborníčka.

„Obe dress cody sú úplne famózne. Je to nadčasová elegancia, ktorú oceňujú dámy na celom svete a je to štýl Coco Chanel,“ hovorí v úvode odborníčka na protokol Mária Holubová. „Vidieť, že je to kvalitný materiál, perfektný strih, ktorý pani prezidentke sadne,“ pochválila výber šiat. Holubová osobitne vyzdvihla Čaputovej outfit v pastelových farbách s bolerkom. „Pani prezidentka veľmi dobre pôsobí v tomto outfite – žensky a jemne,“ uviedla odborníčka.

Čaputová si pred dňami prevzala Cenu cisára Otta počas slávnostnej ceremónie, ktorá sa konala v Katedrále sv. Maurícia a Kataríny v Magdeburgu. Prezidentku ocenili za zásluhy v boji proti korupcii, úsilie upevňovania liberálnych európskych hodnôt a osobný vklad pri ochrane životného prostredia na Slovensku. K tejto výnimočnej príležitosti si zvolila už známe purpurovo-fialové šaty v lady dĺžke. V tomto chic modeli zažiarila aj počas slávnostnej recepcii podávanej kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci, ktorá sa konala pri príležitosti jeho korunovácie. „Strih jej veľmi pristane, vystihuje jej dôstojnosť, čo je vlastne aj úloha fialovej farby. Táto farba symbolizuje aj moc, postavenie ale aj určitú tajomnosť,“ vysvetľovala protokolistka.

Prezidentka navštívila v Magdeburgu aj Fraunhoferov inštitút, kde diskutovali o príležitostiach, ktoré sa v Nemecku otvárajú pre slovenské firmy, ale rokovali aj o možnostiach spolupráce pri výskumných projektoch alebo výmene vedeckých pracovníkov. Čaputová sa počas návštevy inštitútu objavila v tmavomodrých puzdrových šatách s bielym sakom a bielou kabelkou v ruke. „Outfit je veľmi elegantný a pôsobí sviežim dojmom, aj keď by som volila skôr opačné garde: biele šaty a tmavomodré sako,“ hovorí Holubová. Protokolistka tiež upozornila na menšiu chybičku prezidentky.

Protokolistka pochválila aj dokonale upravený účes prezidentky, ktorý je pre ňu príznačný. „Čo sa týka úpravy vlasov, tam sa prezidentke absolútne nedá nič vytknúť, pretože má vždy perfektne upravené vlasy odborníkom. Nie je len učesaná, čo je výsada mladých žien, ale má vždy perfektný odborný účes,“ zhodnotila Holubová. Na záver mala protokolistka len jedinú výhradu k vizáži prezidentky. Na čo by si prezidentka mala dávať pozor si prečítajte v našej galérii!