Primerané ohodnotenie ľudí v školstve, ale aj v zdravotníctve a pomoc ľuďom ohrozeným chudobou musí byť prioritou štátu, obzvlášť v týchto ťažkých časoch. Skonštatovala to prezidentka SR Zuzana Čaputová v súvislosti so stredajším protestom učiteľov v Bratislave. Ich požiadavky hlava štátu podporuje, považuje ich za spravodlivé.

"Dnes bol v Bratislave jeden z najväčších protestov učiteľov. Roky hovoríme o potrebe investovať do vzdelania detí a mládeže, o tom, že je to nevyhnutné pre budúcnosť Slovenska. Avšak musí mať kto učiť, a to za dôstojných podmienok," napísala Čaputová na sociálnej sieti. Ich požiadavka na zvýšenie platov, nielen pre zvyšovanie cien a viac ako 12-percentnú infláciu, je podľa nej na mieste.

Požiadavky učiteľov sú podľa prezidentky spravodlivé. Pripomína, že chcú, aby vláda naplnila svoje programové vyhlásenie a aby vecne a bez konfliktov riešila situáciu, a to aj zvýšením platov. "To všetko je fér, pretože musia mať v našej spoločnosti dôstojné postavenie a rešpekt. Toho súčasťou je aj ohodnotenie, z ktorého sa dá dôstojne vyžiť," zdôraznila Čaputová. Potrebné reformy sa podľa nej dajú ťažko presadiť, keďže stoja vo veľkej časti na pleciach učiteľov v situácii, keď mnohí z nich musia popri učení mať ďalšie zamestnania, aby vyžili.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku počas stredy organizoval v Bratislave protestné zhromaždenie. Začalo sa na Námestí SNP, následne sa protestujúci presunuli pred parlament. Účasť bola niekoľko tisíc ľudí. Školskí odborári sú presvedčení, že všetci zamestnanci škôl si zaslúžia dôstojné ohodnotenie, žiadajú zvýšenie platov v školstve i lepšie podmienky.