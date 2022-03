"Očakávam, že lídri odsúhlasia posilnenie pozície NATO vo všetkých oblastiach. S výrazným zvýšením počtu našich síl vo východnej časti Aliancie. Na súši, vo vzduchu i na mori," uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Spresnil, že prvým krokom bude rozmiestnenie štyroch nových bojových skupín NATO – v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Spolu s už existujúcimi silami v pobaltských krajinách a Poľsku bude mať Aliancia osem mnohonárodných bojových skupín na svojom východnom krídle, od Baltského až po Čierne more, čo posilní politiku odstrašovania a obrany z dlhodobého hľadiska.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová pred začatím oficiálnych rokovaní najvyšších predstaviteľov 30-člennej Aliancie povedala, že lídri Severoatlantickej aliancie na summite v Bruseli zhodnotia aktuálnu situáciu na Ukrajine a preberú možnosti, ako posilniť obranu a bezpečnosť spojeneckých krajín.

Čaputová spresnila, že od summitu očakáva najmä konzultácie o vývoji vojnovej situácie na Ukrajine. "Budeme hovoriť o tom, ako posilniť našu obranu a bezpečnosť, a predovšetkým o tom, ako pomôcť Ukrajine v medziach toho, čo Severoatlantická aliancia má v kompetenciách urobiť," vysvetlila.

Rozhodnutie Severoatlantickej aliancie vytvoriť bojovú skupinu NATO na Slovensku je vítané. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po príchode na štvrtkový mimoriadny summit NATO v Bruseli. Zdroj: YouTube Expo TV

Na otázku, ako vníma vytvorenie nových bojových útvarov vo viacerých spojeneckých krajinách na východnom krídle Aliancie, prezidentka uviedla, že ide o logický krok. "Je to krok, ktorý posilní našu obranu, je to niečo, čo doplní naše spôsobilosti, takže som veľmi rada, že napokon došlo k tomuto kroku, napokon vynútila si to aktuálna bezpečnostná situácia," uviedla s odkazom na dianie na Ukrajine. Čaputová sa zároveň vyslovila za čo najrýchlejšie ukončenie vojny na Ukrajine, ktorú rozpútal ruský prezident Vladimir Putin.



Prezidentka zároveň pripomenula, že Slovensko ako krajina priamo susediaca s Ukrajinou prijíma státisíce utečencov, ktorým zaisťuje potrebnú humanitárnu pomoc. Vyslovila sa tiež za čo najrýchlejšie ukončenie vojny na Ukrajine, ktorú rozpútal ruský prezident Vladimir Putin. "Putin by mal pochopiť, že hranice Ruskej federácie sú dané medzinárodnými zmluvami, a nie jeho tankami," odkázala.

