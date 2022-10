Na politickom fóre Arraiolos bola Slovenská republika zastúpená vôbec po prvý raz. Rokovania sa týkali najmä aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a riešenia energetickej krízy, informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

"Všetci čelíme rovnakým výzvam – vysokým cenám energií, svojvoľnému znižovaniu dodávok plynu do Európy zo strany Moskvy a pokračujúcej ruskej vojne na Ukrajine," vyhlásila Čaputová. FOTKY PREZIDENTKY Z MALTY SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Slovenská hlava štátu hovorila s prezidentmi Grécka, Portugalska, Talianska a Poľska. Tieto krajiny označila za dôležitých hráčov v preprave zemného plynu do Európy, čo môže posilniť aj energetickú bezpečnosť SR. Podľa prezidentky by sa nemalo zabúdať, že energetická kríza je pripomienkou prílišnej závislosti od fosílnych palív, ktoré je potrebné nahradiť obnoviteľnými zdrojmi energie.

Prezidenti vo Vallete diskutovali aj o náraste nelegálnej migrácie, ktorému v súčasnosti čelia viaceré európske krajiny. Čaputová je presvedčená, že obmedzenie voľného pohybu občanov v rámci Schengenu by malo byť poslednou možnosťou. V súvislosti s vojnou na Ukrajine prezidenti diskutovali o potrebe pokračovania spoločného tlaku na Rusko. Hovorili aj o ďalšom balíku sankcií, na ktorom sa práve v týchto dňoch dohodla Európska únia.

Zuzana Čaputová už počas prezidentskej kampane čelila kritike za svoje jazykové zručnosti. Maroš Šefčovič (Smer-SD) chcel absolvovať so svojou protikandidátkou aspoň jednu predvolebnú diskusiu o zahraničnej politike v cudzom jazyku, k tomu ale nedošlo. Šefčovič vtedy zdôraznil, že angličtina má byť štandardom u prezidentov, sám výborne ovláda angličtinu, ruštinu aj francúzštinu. Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Znalosť cudzích jazykov našich politických lídrov je často podrobená ostrej kritike. Čaputová už po nástupe do funkcie v roku 2019 čelila kritike za svoje jazykové zručnosti. Mala sa vtedy stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergrom, kde počas celého svojho prejavu hovorila len po slovensky. Po anglicky povedala iba „Thank you so much“.

VIDEO: Zuzana Čaputová hovorí po anglicky na odovzdávaní Goldmanovej ceny v roku 2016:

Prezidentka preto začala hneď s doučovaním angličtiny. Vzdelávanie z anglického jazyka trvajúce necelý rok stálo 18,5-tisíc eur. V roku 2021 však Kancelária prezidenta uzatvorila zmluvu s inou súkromnou firmou na výučbu anglického jazyka, ktorá si za svoje doučovacie služby pýtala celkovo 22,3-tisíc eur. Ako sa odvtedy zmenila úroveň angličtiny prezidentky Čaputovej si pozrite vo videu:

VIDEO: Prezidentka Čaputová ukázala svoju úroveň angličtiny na Malte.

Čaputová prekvapila aj vtedy, keď v ruštine zverejnila video, kde vyzvala ruských vojakov a veliteľov, aby ukončili vojnu na Ukrajine. Jej úroveň ruštiny si pozrite vo videu:

Anketa Ako hodnotíte úroveň angličtiny prezidentky? Angličtinu ovláda výborne. 19% Angličtinu vôbec neovláda na potrebnej úrovni. 33% Nie je to zlé, ale mala by sa v anglickom jazyku ešte zlepšovať. 48% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný