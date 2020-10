Prezidentka Zuzana Čaputová napadla na Ústavnom súde SR zákon, ktorý by štátu umožnil nekompenzovať podnikom, ale aj jednotlivcom škody a straty spôsobené pandémiou. Infomroval o tom prezidentský palác.

Tlačový odbor prezidentky informoval, že Zuzana Čaputová dnes (23.10.2020) napadla na Ústavnom súde SR ustanovenie § 58, ods. 5 novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré považuje za protiústavné.

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona 14. októbra 2020

"Ústava SR totiž v čl. 46 ods. 3 zaručuje každému právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov. Je síce možné zákonom upraviť medze uplatňovania tohto práva, avšak nie je možné žiadne ústavné právo zákonom odobrať alebo vylúčiť," uvádzalo sa v správe s tým, že v praxi by to znamenalo, že štát by nezodpovedal ani za škody spôsobené prípadným nezákonným uplatňovaním tejto novely.

Prezidentka požiadala Ústavný súd SR o preskúmanie súladu ustanovenia § 58 ods. 5) zákona s Ústavou SR aj o pozastavenie účinnosti uvedeného ustanovenia.