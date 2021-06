Krajniak Čaputovú oboznámil s riešením, ktoré zabezpečí, aby žiadne dieťa neprepadlo sitom pomoci. Informovala o tom na sociálnej sieti s tým, že s riešením je spokojná.

"Aby žiadne dieťa neprepadlo sitom pomoci bol dôvod, prečo som koncom roku 2020 vetovala novelu zákona, ktorý rušil obedy zadarmo pre všetky deti," napísala prezidentka a dodala, že cieľom veta, ktoré ale poslanci prelomili, bolo zabezpečiť, aby nárok na obed nestratilo žiadne z približne 47.000 detí, ktoré sú v riziku chudoby, ale nie sú z domácností v hmotnej núdzi.

Tieto deti by systémom prepadli. Nedostali by obed zadarmo a zároveň by ich rodičia nemali dostatočný príjem na to, aby si mohli uplatniť zvýšený daňový bonus.

"Prípravu návrhu, ako odstrániť túto medzeru, som pozorne sledovala a komunikovala s ministrom práce Milanom Krajniakom, ako tento problém rieši," dodala prezidentka s tým, že v stredu ju minister prišiel oboznámiť s jeho novým návrhom, ktorý predloží na aktuálnu schôdzu parlamentu.

"Tento návrh umožní, aby rodičia, ktorí si neuplatnia zvýšený daňový bonus, si mohli uplatniť pre svoje dieťa dotáciu na obed. S takým návrhom som spokojná, keďže nikto sitom pomoci neprepadne," uzavrela prezidentka.