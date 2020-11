Predseda Smeru-SD Robert Fico adresoval otvorený list prezidentke Zuzane Čaputovej, v ktorom upozorňuje na porušenie ústavného rámca regulujúceho krízové situácie. Ešte včera o tom informoval hovorca strany Ján Mažgút. Čo na to prezidentka?

Prezidentka Čaputová reaguje na ostrú výzvu expremiéra Fica: TOTO by mal dávno vedieť!

Fico v liste skonštatoval, že podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu môže výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom počas núdzového stavu nariadiť len prezident na návrh vlády. Pýta sa, prečo tolerovala porušovanie ústavných zákonov.

"Vážená pani prezidentka SR, bez akýchkoľvek pochybností je zrejmé, že ide o situáciu predvídanú citovaným ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, kedy právomoc prijať rozhodnutie vo vzťahu k profesionálnym vojakom patrí výlučne prezidentovi SR. S veľkým znepokojením konštatujem, že neexistuje ani návrh vlády, ktorý by Vás požiadal o využitie tejto právomoci, ani Vaše rozhodnutie. Nasadenie vojakov Ozbrojených síl (OS) SR v núdzovom stave je preto v úplnom rozpore s citovaným ústavným zákonom," uviedol v liste Fico.

Ide podľa neho o hrubé zanedbanie ústavných povinností. Pýta sa prezidentky, prečo tolerovala porušovanie ústavných zákonov zo strany vlády a nepristúpila k náprave stavu. Ten podľa jeho slov nemožno akceptovať a podľa neho na to neexistuje žiadne rozumné vysvetlenie. V liste vysvetlil, že núdzový stav vyhlásila vláda SR 30. septembra 2020 a 9. októbra prijala uznesenie, v zmysle ktorého mal minister obrany "vyčleniť na základe požiadaviek ministra zdravotníctva na nevyhnutný čas denne do 1500 príslušníkov OS SR".Následne podľa jeho slov prišlo uznesenie o vyčlenení do 8000 vojakov na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na COVID-19.

Jasný odkaz hlavy štátu

"Vážený pán poslanec," začala prezidentka svoj list adresovaný expremiérovi Robertovi Ficovi. "Do kompetencie prezidentky nepatrí rozhodovanie o akomkoľvek použití ozbrojených síl počas núdzového stavu, ale len o takom ich použití, ktoré by predstavovalo nariadenie výkonu mimoriadnej služby," vysvetlila prezidentka Čaputová pričom podotkla, že nie každé použitie ozbrojených síl počas núdzového stavu si vyžaduje nariadenie mimoriadnej služby.