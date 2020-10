Prezidentka Čaputová ostane v ŠOKU: Fico zverejnil ostré video, v ktorom jej poriadne naložil!

Po tom, čo strana Smer-SD nezvíťazila vo februárových parlamentných voľbách, sľuboval jej predseda Robert Fico (56), že bude spoločne so svojimi straníkmi veľmi silnou a dôslednou opozíciou. Kritikou od prvých dní nešetrí smerom ku vládnej koalícii, občas sa však obuje aj do niekoho iného. Najnovšie si to "zlízla" prezidentka Zuzana Čaputová (47).