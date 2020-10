Prezidentka sa vyjadrila, že pandémia je pre nás testom. "Pandémia nám diktuje aj témy a určuje naše akcie. Pokiaľ však chceme zahojiť svet spoločne, ako naznačuje téma tohtoročnej konferencie Globsec, tak by to tak nemalo byť. Mali by sme to byť my, kto bude viesť a určovať tempo," začala príhovor prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá divákov vzápätí požiadala, aby jej dovolili vysvetliť svoj zámer.

"Pandémia sa stala stres testom našej odolnosti, ekonomiky, inštitúcií, politikov, ale aj našej etiky a empatie," pokračovala s tým, že pandémia odhalila nielen naše silné stránky, ale aj slabiny. Dodala, že sme svedkami obrovskej snahy lídrov Európskej únie, ktorí sa snažia o reštart našich ekonomík. "Vidíme najlepšie mozgy pracovať na vakcíne a to nepretržite," dodala vzápätí s tým, že v aktuálnom čase je nevyhnutné sa chrániť a rešpektovať pravidlá.

Prezidentka zároveň zdôraznila, že je nevyhnutné, aby sme chránili aj naše inštitúcie, ale aj demokraciu pred egoistickými cieľmi a populizmom. "Nerešpektovanie alebo zneužívanie pravidiel nás robí slabšími. Toto nie je teoretický konštrukt. Nie je to ani filozofická diskusia. Je to skutočnosť. Ak dôjde k porušeniu pravidiel, spôsobí to škodu našim ľuďom a našim štátom. To vedie k nestabilite, neistote a nedôvere," poznamenala počas 15-minútového príhovoru, ktorému bol venovaný úvod konferencie.

Dáma v čiernom

Zuzana Čaputová na Globsecu vystúpila v jednoduchých čiernych šatách, strihovo mala zvýraznené ramená. Jednofarebný outfit oslovil aj štylistku Andreu Ziegler, od ktorej si prezidentka vyslúžila pochvalu a to predovšetkým za zvolené farbu. "Čierna farba sa hodí na mimoriadnea formálne udalosti," vysvetlila Ziegler, podľa ktorej boli "malé čierne" pre prezidentku skvelou voľbou. "Vkusné, estetické, elegantné," zhodnotila outfir troma slovami. Napriek tomu si však neodpustila aj jednu výčitku. "Ja by som skô siahla po telových lodičkách,"poznamenala. Prečo? Podľa štylistky by práve telové lodičky opticky predĺžili nohy a zjemnili kontrast čiernej.