Odmietal plošné testovanie. Opustil svoje miesto v ústrednom krízovom štábe. Dostal sa do sporu s viacerými vládnymi predstaviteľmi. Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marián Kollár vysvetlil aj to, ako to chodí na krízovom štábe a na koho názor dá premiér Igor Matovič.

Začneme hneď vaším sporom s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Prešlo už pár týždňov. Ako to hodnotíte s odstupom času? Už sa to utriaslo?

- Čiastočne áno. Avšak problém v súvislosti s pandémiou tu stále pretrváva a podľa mojich informácií sa bude zhoršovať.



Ale čo tie osobné spory? Od ministra obrany ste žiadali ospravedlnenie. Ospravedlnil sa vám?

- Zatiaľ sa mi pán minister neospravedlnil. Táto spoločnosť si už nemôže dovoliť tolerovať hrubú manipuláciu, klamstvá ako účelový nástroj komunikácie, a preto aj na podnety občanov, tak ako som sľúbil, dávam trestné oznámenie na pána ministra Naďa na účely očistenia môjho mena.



Drsné odkazy vám poslal aj premiér Igor Matovič. Nazval vás bludármi, ktorí prirovnávajú úmrtnosť na COVID-19 k úmrtnosti na chrípku. Je to naozaj váš názor?

- S odstupom času sa môžem nad tým len pousmiať. Išlo o hrubú účelovú manipuláciu. Veď nie som jediný, koho takto častoval, kto mal iný názor ako on.

Po nezhodách prestal Kollár chodiť na zasadania Ústredného krízového štábu. Zdroj: Archív



Veď práve. Nezľahčovali ste to vtedy?

- Nikdy som ja ani nikto z mojich kolegov zo SLK nenazval túto pandémiu alebo všetko, čo súvisí s ochorením COVID-19 ako chrípka. Možno išlo o vyjadrenie môjho kolegu, ktorý chcel povedať úplne niečo iné, na základe jedného vedeckého výskumu, že akým spôsobom sa nám prejavuje ochorenie na covid a akým sa správa chrípka. A reakcia premiéra bola potom ako to, čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo A potom je už len krôčik k tomu, že si zamením pojmy s dojmami a podsúvam veci, ktoré nikdy takto neodzneli. Nás to veľmi mrzí.

