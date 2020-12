Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal zvážiť odovzdanie manažovania pandémie niekomu inému. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v diskusnej relácii na rádiu Expres. Nekonkretizovala však, kto by to mal byť. Premiér by tak podľa nej mal viac času na prevzatie iných vecí.

Reakcia z úst premiéra na seba nenechala dlho čakať. Prezidentku obvinil, že je na tej istej strane, čo predseda kotlebovcov Marian Kotleba a expremiéri Peter Pellegrini a Robert Fico. „Pokúsim sa ju tento týždeň presvedčiť na našu palubu. Aby odišla od kotlebovcov a Pellegriniho a pridala sa k nám,“ povedal po rokovaní vlády.