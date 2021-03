Sulík po oficiálnej demisii ministrov Branislava Gröhlinga a Ivana Korčoka informoval, že SaS pozastavuje účasť v koalícii. "Dnešným dňom pozastavujeme našu účasť v koalícii, a to tak dlho, dokým Igor Matovič nepodá demisiu tak, ako sľúbil, že ju podá. Pripomínam, že demisia je nielen požiadavka strany SaS, ale aj strany Za ľudí, ako aj pani prezidentky, čo je mimoriadne zriedkavá, ak nie bezprecedentná udalosť," uviedol.

Hoci sú liberáli údajne ochotní pokračovať v diskusiách, Sulík zdôrazňuje, že nemá zmysel rokovať so starým premiérom o novej vláde. Rovnako odmieta presun premiéra do inej funkcie vo vláde, napríklad na post vicepremiéra pre boj s korupciou. Považuje za papalášizmus vytvoriť novú pozíciu "len preto, lebo niekoho potrebujú upratať". Ak z vlády premiér odmieta odísť, SaS podľa Sulíka ponúka ďalší ústupok, že by mohol Matovič ostať na jednej z pozícii vo vláde, ktorá dnes patrí OĽaNO. V prípade, ak Matovič v kabinete zotrvá, chce v ňom byť aj Sulík.

Vládne OĽaNO vo svojej reakcii skonštatovalo, že predseda strany SaS Richard Sulík sa "rozhodol povaliť ďalšiu demokratickú vládu." Hovorca strany Matúš Bystriansky tiež uviedol, že ďalší ťah je na ostatných členoch koalície. "Teraz je na zodpovednosti nás zostávajúcich koaličných strán, aby sme spoločnými silami snahe rozbiť vládu zabránili, tento útok ustáli, našli dohodu a vyviedli krajinu z politickej krízy," doplnil.

Veronika Remišová vo závere statusu na sociálnej sieti odkázala, že strana Za ľudí urobí všetko preto, aby sa vyriešila kríza. "Pretože alternatívou sú mesiace chaosu, predčasné voľby a odovzdanie krajiny Smeru a jeho nástupníckym organizáciam," uviedla. Taký odkaz označil politológ Grigorij Mesežnikov za "alibistický a nič nehovoriaci."

Fakt, že Matovič a Sulík, zdá sa, niesú schopní akejkoľvek dohody, politológa Miroslava Řádka neprekvapuje. "Kto ich poznal aspoň z ich doterajšieho viac ako 10 ročného pôsobenia vo verejnom živote, nemohol byť prekvapený, že nie sú schopní sa dohodnúť na mocenskom kompromise. Obaja majú veľmi individualistické osobnostné črty. Ak by sa aj dohodli, predpokladám, že by išlo o krátkodobé zloženie zbraní. Vecne by konflikt mali riešiť vzájomnými čiastkovými ústupkami, aby mohli udržať pôvodnú štvorkoalíciu s ústavnou väčšinou," zhodnotil situáciu.

Politológ však zároveň poukazuje na vážny problém, od ktorého odvádza pozornosť práve politické divadlo. "Vážny problém vládnej krízy spočíva v jeho prerastaní do stavu zlyhávania základných funkcií štátu. A to najmä v zdravotníctve, školstve a bezpečnosti. Súčasne si zatiaľ existujúca vládna koalícia dáva načas s plnením vlastného programového vyhlásenia a realizáciou reforiem, ktoré chcela presadiť," skonštatoval Řádek.

Podľa politológa Mesežnikova kríza oslabuje schopnosti štátnych inštitúcii riešiť reálne problémy. Pri otázke, čo by bolo najlepším riešením pre Slovensko, však spozornel. "Poviem vám, čo by bolo tým najhorším. A tým je predĺžovanie toho, čo tu máme teraz," vyhlásil. "Dnes nemožno hovoriť o efektívnom vládnutí. Nie je to štvorkoalícia, je to chaos. Rozpad politickej zložky výkonnej moci a podkopávanie dôveryhodnosti štátu," povedal Mesežnikov s dôvetkom, že predčasné voľby nepovažuje za najhorší možný variant. "Predčasné voľby by síce neboli ideálne, ale ak by viedli k stabilnej demokratickej vláde, potom by určite neboli tým najhorším riešením pre Slovensko. Snáď najhorší je momentálny stav," dodal s tým, že krízu by v tejto chvíli dokázal rýchlo ukončiť jediný človek. "A mal tak urobiť už pred troma týždňami," uzavrel.

