TO JE náklad! Do prestrelky Matoviča s Baťom sa pridala BEŇOVÁ: Kto má MENTÁLNU výbavu LINOLEA?

Novou facebookovou kauzou sa včera stal súboj medzi Igorom Matovičom a manželom riaditeľky ŠÚKL Radoslavom Baťom. Ten na svojej sociálnej sieti zverejnil aj Matovičove telefónne číslo. Ako Baťo napísal: "Bola to sranda, ale už mi to Facebook zmazal." Kým sa tak však stalo, na prestrelky na facebooku stihla reagovať aj europoslankyňa Monika Beňová.

"V turnaji Rado Baťo vs igor matovič som na strane Rada. Ako Lancelot sa postavil za svoju ženu proti patologickému egocentrikovi a klamárovi s mentálnou výbavou linolea ..." napísala k fotke.

Premiér ostro reagoval na Baťov prvý status, kde sa ospravedlnil štátnej tajomníčke Ministerstva zdravotníctva SR "za mimoriadne primitívne slová manžela riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečív Zuzany Baťovej. Verím, že jej blízky rodinný vzťah sa ŽIADNYM spôsobom neprejaví na postoji ŠÚKL k vakcíne Sputnik V." napísal.

Baťo na jeho status reagoval SMS správou: "Moju manželku si do huby neber, ty zbebelé psychopatické hovno."

Podľa najnovších informácií na kauzu reagovala aj šéfka tlačového odboru ministra financií Eduarda Hegera, ktorá napísala do komentáru pod Baťov príspevok: "Rado držím ti palce a dik, že si mu to v tej správe napísal, tak ako to väčšina z nás cíti."